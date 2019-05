Čeští senioři propadli sexuální turistice: Za radovánkami cestují i přes půl světa

Počet českých seniorů, kteří vycestují do zahraničí, se každoročně zvyšuje. Existují cestovní kanceláře specializující se na tuto věkovou kategorii a čím dál více seniorů cestuje také individuálně. Senioři neváhají vyrazit i za exotikou, či za turistikou do vzdálených oblastí a v poslední době je mezi vyšší věkovou kategorií oblíbená i sexuální turistika. Odborníci se shodují, že nadšení cestovatelé ale podceňují rizika, která jim hrozí, ať už je důvod jejich cesty jakýkoliv.

Zažitá představa, že senior je člověk, který si užívá důchod doma u televize či okopává zahrádku, se pomalu rozpadá. Stále častěji se starší generace rozhodne dohnat to, na co v mládí neměla čas, prostředky, či jim to režim nedovolil, a cestuje nejen po Evropě, ale také do vzdálenějších destinací.

Podle tiskové mluvčí cestovní agentury Invia.cz Andrey Řezníčkové se počet cestujících seniorů každoročně zvyšuje: „V letošním roce si zahraniční zájezd rezervovalo již 70 000 osob ve věku 55+; z toho 15 000 cestujících je starších 65 let.“

Mezi oblíbené evropské destinace patří Bulharsko a Chorvatsko, největší nárůst turistů v seniorském věku zaznamenalo Řecko, Tunisko, Egypt a Turecko. V kurzu jsou ale i Spojené Arabské Emiráty, Kapverdy, Zanzibar nebo Senegal.

Cestování lidí ve vyšším věku s sebou nese řadu rizik, především zdravotních. V imunitním systému dochází během stárnutí ke změnám, tzv. imunosenescenci, která se mimo jiné projevuje sníženou schopností lidského organizmu bojovat s infekcemi. Setkání s infekční nemocí může probíhat závažně i u do té doby zdravého seniora.

Sexuální turistika v pokročilém věku

Podle Rastislava Maďara, vedoucího lékaře Center Očkování a cestovní medicíny Avenier, stále více seniorů jezdí za sexuální turistikou.

„Je běžné, že šedesátníci jezdí za sexuální turistikou do destinací jako je Pattaya v Thajsku nebo do jiné karibské oblasti. Většinou jsou to lidé, kteří nemají životního partnera, tím pádem mají tendenci ve svém věku využívat tento druh placených služeb, které z logických důvodů v mladším věku nevyhledávali,“ řekl Blesk Zprávám Maďar s tím, že se ve své praxi setkal i se sedmdesátiletými sexuálními turisty.

„Někteří lidé přímo neřeknou, kam jedou, na druhou stranu jsou tací, kteří s tím nemají problém, lékaři se svěří, kam plánují vyrazit a ptají se, zda kromě kondomů existuje nějaký způsob specifické ochrany,“ dodává lékař.

Z hlediska prevence pohlavních chorob lékaři přiliš možností nenabídnou.

„Pokud někdo hodlá cestovat za sexuálními radovánkami, měl by se očkovat proti virové hepatitidě A a B, které se přenášejí pohlavním stykem. Dobré je očkovat se taky proti břišnímu tyfu, protože je logické, že se bude někde stravovat a také proti meningokokové infekci, která se přenáší kapénkami a líbáním,“ radí Maďar.

Rizikové lety a výletní plavby

Cestující musí počítat se zvýšeným rizikem nákazy v letištních halách i během letů, obzvláště dálkových. Kapénkové infekce se šíří do vzdálenosti dvou metrů od nakaženého jedince, v letadlech jsou tedy nejvíce exponované nejbližší 2 řady sedadel. Infekce se ale může šířit i nepřímo nedostatečně udržovanou klimatizací.

Nejrychleji rostoucím segmentem cestovního ruchu jsou delší výletní plavby, které jsou mezi seniory také velmi oblíbené. Plavba na těchto luxusních lodích přináší větší rizika než cestování letadlem. Zastávky v různých zemích a přístavech, tisíce cestujících a personálu (často z rozvojových zemí), delší doba pobytu na lodi a nezřídka i vysoký průměrný věk cestujících, přispívají k zvýšenému riziku šíření epidemií způsobených noroviry (gastroenteritidy), chřipky, ale i nebezpečí pneumokokové infekce.

Vyrážíte na cesty? Tohle byste měli před cestou zvážit:

Před cestou vyhodnoťte zdravotní rizika

Zjistěte si klimatické podmínky v destinaci (teplota, vlhkost, nadmořská výška)

(teplota, vlhkost, nadmořská výška) Zjistěte si kvalitativní parametry ubytování

Zjistěte možnosti stravování s ohledem na dietní požadavky

Zvažte náročnost programu, druh dopravy, přestupy, časový posun

druh dopravy, přestupy, časový posun Ověřte dostupnost a kvalitu zdravotní péče v místě pobytu

v místě pobytu Realisticky vyhodnoťte své fyzické schopnosti a zdravotní stav

a zdravotní stav Zkonzultujte zdravotní omezení s ošetřejícím lékařem

Zkonzultujte rizika a jejich prevenci s lékařem-specialistou na cestovní medicínu a očkování,

„Doporučuji omezit podávání rukou a vyvarovat se konzumace syrových či polosyrových potravin, kterých se dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní aerosol. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě,“ dodává k doporučením Maďar.