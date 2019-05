90 tisíc seniorů má srážky z důchodu a exekuci na krku. Mohou za to i šmejdi

Ke konci března sociálka strhávala srážky z důchodu 90 418 lidem. Počty penzistů s exekucí se od loňska zvýšily o skoro 4 tisíce, za posledních 16 let je dokonce nárůst více než čtyřnásobný! Blesk zjišťoval, co za děsivými čísly stojí a také, zda s tím úřady hodlají něco dělat.

Zhruba tři pětiny všech srážek připadly na starobní důchodce. Těm Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vzala každý měsíc z penze v průměru necelých 2,5 tisíce korun a poslala je věřitelům. O peníze kvůli exekucím přicházely další desetitisíce invalidních důchodců a také lidé s vdovskými a vdoveckými důchody. Podtrženo, sečteno, v pořádném maléru bylo přes 90 tisíc lidí. V roce 2003 se přitom exekuce na důchod týkala jen 21,5 tisíce osob.

Více problémů

Odpověď na otázku, čím je tento nárůst dán, hledal Blesk nejen u ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (37, ČSSD). „Počet exekučních srážek z důchodu je v první řadě ovlivněn situací zadluženosti obyvatelstva v České republice obecně,“ sdělila Maláčová. Podle ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy za to může stárnutí populace. Lidé se díky kvalitnější péči dožívají delšího věku. „Jednoznačně příznivý vývoj mívá i své stinné stránky. Tou je v tomto případě nárůst penzistů v exekucích,“ míní.

Tři cesty do pekel

A jak se lidé do problémů nejčastěji dostanou? Jedním důvodem jsou dluhy, které si člověk do důchodu přenáší ještě z produktivního života. „Potom jsou takoví, kteří naletěli šmejdům, to je problém. Častým důvodem také je to, že senioři ručí svou nemovitostí dětem nebo vnukům,“ vysvětluje šéf Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. Ten poukazuje na to, že v celkovém kontextu všech exekucí v Česku – loni jich bylo nově zahájeno přes 505 tisíc, je však podíl seniorů na nich nízký.

Řešení na obzoru?

Podle odborníků na dluhovou problematiku by šlo čísla snížit. „Proč ČSSZ osm let posílá peníze úvěrovkám místo našim důchodcům? Kdy se začne něco dít?“ ptal se na twitteru advokát Petr Němec. Pomohlo by prý, kdyby sociálka vyhledávala případy neoprávněných exekucí, tedy těch, u nichž byla při sjednání závazku neplatná rozhodčí doložka, a ty pak sama zastavovala. Podle Maláčové k tomu ale ČSSZ není oprávněná, exekuce mohou zastavovat jen soudy. „Z hlediska odpovědnosti je tedy nutné projednat záměr s ministerstvem spravedlnosti,“ dodala ministryně

Psycholog: Senior v exekuci? Zásadní je přístup rodiny

Také podle Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl může být nárůst exekucí dán tím, že senioři stále neumí příliš dobře pracovat s informacemi a pak sedají na lep různým podvodníkům.

Blesk: O šmejdech a jejich praktikách se mluví už dlouho. To snad jsou důchodci nepoučitelní?

Kulhánek: „To nestačí. Je důležité o tom mluvit a medializovat to, ale pokud dál budou pokračovat tito „obchodníci“ s neetickými, a někdy i zlodějskými, nabídkami, tak na to senioři budou dál a dál naskakovat.“

Blesk: Exekuce musí být nápor na psychiku, u starších lidí asi ještě větší. Jak to snášejí?

Kulhánek: „To je různé. Je to obrovská úzkost, deprese, sebeobviňování. U některých lidí to vede až k myšlenkám na sebevraždu, a někdy dokonce až k ní. Je to vlastně dost špatný konec života. Hodně pak záleží na tom, jak se k tomu postaví příbuzní. Jestli jim to budou vyčítat nebo dají od něj ruce pryč, tak se to mnohonásobně zhoršuje. Když se ale k tomu rodina postaví konstruktivně, tak je velká šance, že to zvládnou.“