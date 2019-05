Vláda posoudí plán na „vysekání“ dětí z dluhů. U převodu na rodiče zůstane neutrální

Vláda se možná postaví neutrálně k poslanecké novele občanského zákoníku, která má zabránit dluhům dětí. Ministerstva školství a spravedlnosti sice návrh odmítla, ministerstvo práce a Unie zaměstnavatelských svazů jej podpořily. Ministerstvo financí zaujalo neutrální postoj. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet se bude návrhem zabývat v pondělí. Hlasy proti argumentují tím, že pokud by se dluhy dětí převáděly na jejich rodiče, či zákonného zástupce, vedlo by to k nezodpovědnému jednání.

Novela počítá s tím, že dluhy dětí do 15 let by měly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči. Návrh připravili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců.

Návrh má podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové reagovat na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Podle návrhu poslanců by měly peněžité dluhy nezletilých přejít už okamžikem svého vzniku na zákonného zástupce dítěte. Pokud taková osoba není, měl by závazek náležet osobě, do jejíž péče je nezletilý svěřen, nebo na stát.

„Nenechte to na rodičích,“ volá vláda

Návrh může vést podle ministerstva spravedlnosti k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Za nepřiměřené považuje ministerstvo přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě.

Podobné námitky vzneslo i ministerstvo školství. Podle něj není zřejmé, zda by dluh nepřecházel i na ústavní zařízení, která nemohou jednat jménem dítěte, jelikož jejich zákonným zástupcem zůstává rodič.

Kromě novely občanského zákoníku chystají poslanci i novelu insolvenčního zákona, která by mladým lidem umožnila zbavit se do tří let dluhů z dětství. Podle údajů exekutorské komory mělo v roce 2017 exekuci 5934 dětí a mladých do 18 let. Z nich 3491 nebylo ještě ani 15 let. Podle odhadů jsou ve skutečnosti takových dlužníků desetitisíce.