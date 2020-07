Je to již třináct let, co z portugalského letoviska Praia da Luz zmizela britská holčička Madeleine McCannová. Tehdy tříletá Maddie spala v apartmánu, zatímco její rodiče večeřeli se svými přáteli v nedaleké restauraci. Rodiče pokoj, kde spala malá Maddie se svými sourozenci, pravidelně kontrolovali, ovšem při jedné z kontrol našli její postýlku prázdnou.

Rozjelo se pátrání, které trvá doteď. Úřady však po tak dlouhé době přišly s šokující zprávou, že v případu zmizelé Maddie nastal velký zlom a vyšetřují podezřelého Christiana B., usvědčeného sexuálního devianta, který již ve svých sedmnácti letech napadl v německém městě Würzburg šestiletou holčičku, která si hrála na hřišti.

Za zločin dostal dva roky vězení a později se přemístil do portugalského Algarve. Podle informací britského deníku Daily Mail přijel do Portugalska ve svých osmnácti letech poté, co byl propuštěn z vězení. Pracoval v cateringu v Lagosu a Praia da Luz. V Algarve měl pašovat drogy a v roce 2005 se měl vloupat do bytu dvaasedmdesátileté americké turistky, kterou několik minut mučil a poté ji znásilnil. Za znásilnění byl obviněn v roce 2019 a odsouzen na sedm let. V době zmizení Maddie měl pobývat na nedaleké farmě a podle záznamů telefonu se měl pohybovat poblíž apartmánu McCannových.

Ovšem jak se zdá, obětí Christiana B. může být daleko víc. Zřejmě páchal zločiny jak v Německu, tak Portugalsku několik let, nicméně ani jedna strana si zločiny nespojila. V 90. letech mezi sebou strážci zákona nesdíleli informace. Zlom nastal až nyní. Policie eviduje až osmnáct podobných případů, které se staly v portugalském letovisku v průběhu šesti let. Jedním z případů je desetiletá holčička z Británie, která byla napadena dva roky před zmizením Maddie. Německá policie požádala portugalské kolegy o zaslání detailů případu. Podle Daily Mailu se měl násilník vloupat do apartmánu, kde dívka spala, zatímco její rodiče byli pryč.