K záhadné smrti dvou lidí došlo v zahradní chatce v bratislavské Petržalce. Manažer restaurace Andrej (†32) se udusil se svým otcem Františkem (†63) ve sklepě zahradní chatky. Tragédie je o to smutnější, že se podnikatel stal teprve nedávno otcem dcerky Nikol, kterou nikdy neuvidí vyrůstat.

Andrejova snoubenka Jana skončila po neštěstí v slzách. Nikolka bude znát svého tatínka pouze z fotek. Rodinná tragédie je velmi bolestivá. Endy, jak kamarádi a rodina usměvavému a sympatickému Andrejovi přezdívali, zemřel i s tatínkem v zahradní chatce. Nikdo netuší, co se mohlo v osudný večer stát, uvedl Nový Čas.

Mluvčí bratislavských policistů Lucia Miháliková uvedla, že muži byli nalezeni ve sklepních prostorách zahradní chatky bez známek života. Nadýchat se měli zplodin z elektrocentrály. „Zasahující hasiči uvnitř sklepa naměřili překročené hodnoty CO 2 . Vyšetřovatel začal trestní stíhání ve věci všeobecného ohrožení. Ve věci se vykonávají všechny potřebné procesní úkony,“ řekla Miháliková.

Andreje měli všichni rádi

Andrej působil ve známé gastronomické síti 15 let, byl vždy usměvavý a velmi oblíbený. „Endy byl můj kamarád a kolega, dělali jsme od mého nástupu spolu šest let v Meduse. Je to velká tragédie pro rodinu a ztráta pro nás všechny," prohlásil přítel Vladimír. Dodal také, že byl Andrej dříč a vypracoval se z pozice barmana až na brand manažera restaurace. Kamarád z dětství Marek je z události v šoku.

Andrej to podle něj neměl v životě jednoduché, ale nikdy neztrácel víru v lepší zítřky. Největším štěstím bylo pro mladého muže, když se zasnoubil se svou láskou Janou, která mu porodila dcerku Nikol. Na její výchovu nyní zůstala máma sama. Obrovská rána se v jejím srdci nikdy nezahojí. Je však vděčná za zájem okolí.

Dojemná slova zdrcené snoubenky