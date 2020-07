Nebohá žena byla tažena za vlasy v obležení početné skupinky mužů po ulicích indické vesnice Hussaina Khurd. Důvod? Nelíbilo se jí, že by se měl její právoplatný manžel podruhé oženit!

Na videu, které pořídil jeden z přihlížejících, lze vidět, jak muž vytáhne ze země ženu za vlasy a následně ji násilně vláčí přes vesnici až k domu, kde ji zamkne. Žena se mu totiž údajně pokusila zabránit v manželství s jinou ženou, kterou si měl vzít následujícího dne!

Ke znepokojujícímu incidentu došlo ve vesnici Hussaina Khurd v okrese Vaishali, který se nachází na severu Indie. Oběť přijede do vesnice poté, co se jen tak mimochodem dozví, že má její muž v plánu vzít si jinou ženu, aniž by jí cokoliv řekl.

Poté, co se rozčílená stávající manželka objevila, aby oznámila, že její muž je již jednou legálně ženatý, rodina nevěsty svatbu odvolala. Není objasněno, zdali byl záletník oprávněn vzít si druhou ženu.

Oběť pravděpodobně pochází z města Muzaffarpur v oblasti Tirhut, která se nachází v indickém státě Bihár. Žena a její trýznitelé musí být ještě identifikováni policií.