Vše začalo v roce 2015, uvedl web Daily Beast, který přinesl veřejnou zpověď pornoherečky. Tommy Wood prý bombardoval Heather zprávami, na které neodpovídala. Pak ale po roce změnila názor a Čech se odpovědi nakonec dočkal. Sama Heather toho nikdy nepřestala litovat. „Byla jsem velmi znuděná, nebo příliš osamělá a projížděla jsem napříč zprávami,“ zavzpomínala na osudnou chybu. Premium Karanténa přinese rozvody i domácí násilí. Může nás ale také stmelit, říká psychoterapeut

„Nebral ne jako odpověď. Nyní, když se podívám, jak ostatní dívky mluví o jeho vnucování, mám k tomu hodně co říct,“ rozmluvila se. Redaktor Marlow Stern, který pornoherečku vyzpovídal, neopomněl dodat, že se Heather během rozhovoru několikrát rozplakala a vypadala otřeseně. Ona sama před nedávnem zveřejnila tweet, ze kterého tuhla krev v žilách. Doprovázely ho totiž děsivé fotky.

Na nich byla Heather zachycena, jak je zbitá a celá pokrytá modřinami. „Tohle se nestalo se svolením. Tohle se odehrálo jako výsledek toho, že jsem si chtěla promluvit o incidentu a on se chtěl vyspat a promluvit si ráno. Když jsem řekla, že ne, že chci mluvit hned, tohle bylo mým potrestáním. Tento muž nyní točí porno!,“ napsala Heather v děsivém příspěvku na sociální síti. Nepoučitelná Nikola z Výměny: Patrik ji vyhodil z domu a vzal jí dceru!

Zdráhající se herečka nakonec v roce 2015 souhlasila, že to s Woodem zkusí a oba spolu začali mít románek. Zanedlouho se k Čechovi nastěhovala do jeho domova v New Jersey. Brzy si však prý všimla varovných signálů. „Nacházel na mě věci, se kterými nesouhlasil. Rozcupoval mou inteligenci. Říkal věci, jako že jsem stupidní, protože nevím, jak si udělat daně,“ zavzpomínala Heather.

„Týrání začalo pomalu. Začalo se projevovat v domě, kdy dělal ten pohyb, při němž mi zakryl ústa. Poté mi jednou rukou zakrýval ústa, zatímco druhou mě chytil pod krkem. Ochromilo mě to, protože nejsem žádná bojovnice. On měří 186 cm, je dominantní a strašidelný. Já měřím jen 162 cm,“ vypověděla pornohvězda. Často se prý hádali kvůli jeho do nebe volajícím nevěrám. Česká rajdička Little Caprice získala porno Oscara. Stala se nejlepší zahraniční pornoherečkou

Při hádkách ji měl Wood fackovat a škrtit. Zmíněnému webu se údajně ozvalo několik žen, které s ním měly spát. Jedna z nich vyjádřila obavy, protože si měl během styku sundat kondom. Wood pak podle slov Heather neustále tlačil na sex ve třech s další ženou. Ona mu vyhověla, aby ukojila jeho potřeby. Sexuální návštěvnice si pak u nich doma prý podávaly dveře. Každý den se objevila další. Nebralo to konce.

Vše mělo eskalovat do takového extrému, že orgie byly na denním pořádku. „Nebylo to nutně se svolením. Dělala jsem ty věci, protože jsem byla pod tlakem. Udělej to, nebo tě opustím, říkal mi. Bylo to emotivně děsivé a vyčerpávající,“ vzpomíná. Nakonec se prý musela opíjet, aby to snesla. Jednou se na ni pro Woodovo potěšení měli vystřídat čtyři muži. Záhadná smrt dívky v Letňanech: Domácí násilí?! „Odskákala to životem,“ řekla sousedka

„Čtyři muži se mnou měli sex, nevěděla jsem, kde mi hlava stojí. Mé oči zůstaly zavřené a já byla velmi bezvládná a lidem se to nelíbilo. Cítila jsem se, jako bych byla skupinově znásilněna,“ přiznala. Když si chtěla o incidentu promluvit, brutálně ji prý seřezal. Údajně jí hlavou mlátil o zem. Jak dopadla, viděl celý svět. Násilí se stále stupňovalo. Skončilo pak naprostým extrémem. „Narval mě do kufru,“ přiznala Heather.