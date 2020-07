Úmrtí malého Marečka (†2) v Lounech v roce 2019 otevřelo velmi sledovanou kauzu plnou překvapivých zvratů a šokujícího násilí. Josef Kuča (†21) měl malého chlapce týrat zvlášť surovým způsobem. Pokládal ho na rozžhavený sporák, dával mu facky, sprchoval ho ledovou vodou, pálil ho cigaretami a kousal, mlátil ho rukou i vařečkou.

Poslední rána byla pro Marečka osudná, Kuča ho uhodil tak silně, že mu poškodil mozek a míchu. Chlapeček pak po dlouhých hodinách agonie zemřel ve své postýlce. Vrchní soud za to Kučovi na sklonku června udělil výjimečný 22letý trest.

Rodiče nechápou, co se stalo

Ve středu ale server Extra.cz zveřejnil zprávu o tom, že vrah zemřel. Policie měla vyloučit cizí zavinění. Rodině prý zprávu o úmrtí jejich syna předala policie bez podrobností. „Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří,“ svěřil se Kučův otec.

Jeho syn by si podle něj na život nesáhl. „Když jsme s ním mluvili naposledy, to bylo dva dny před soudem, řekl nám, že nemá v úmyslu si brát život. Že ho nic nezlomí a že si svůj trest chce odsedět," dodal otec s tím, že jsou si vědomi činu, který spáchal, ale pořád je to jejich syn.

