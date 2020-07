Brutálně utýral nevlastního syna Marečka k smrti. Josef Kuča za to dostal minulý týden 22 let vězení. Jen pár dní poté se za mřížemi oběsil. Matka odsouzeného Danuše (39) tvrdí, že nešlo o sebevraždu. Blesku ve čtvrtek ukázala dopis, který jí poslal dva dny před smrtí.

V dopise, který je adresován matce, vrah plánuje budoucnost a řeší, jestli by se mohl dostat dříve z kriminálu. „Doufám, že se s tím vším dá pořád něco dělat, že to neskončilo,“ píše své matce a řeší i budoucí návštěvy. „Snad mě dají na lágr co nejblíž, kvůli vám,“ napsal. Matku se snaží i uklidnit. „Hlavně se o mě neboj, jsem v pořádku a dávám na sebe pozor. Buď v klidu,“ píše dál v dopise, ve kterém žádá i o poštovní známky.

V psaní, které je datováno na neděli, popisuje i to, že je v pankrácké věznici. Podle informací Blesku ho však v úterý převezli do Valdic. Tam byl nalezen v noci na středu mrtvý. „V současné době šetříme úmrtí vězněné osoby, která byla na cele sama,“ potvrdila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová bez dalších podrobností.

Chtěl to ustát

Matka Danuše však tvrdí, že tomu nevěří. „Paní doktorka z pitevny nám řekla, že když tam přijeli, tak visel. Já ale nechápu, jak se mohl oběsit, když by u sebe neměl mít po prohlídce nic nebezpečného,“ říká matka.

Pálil dítě žehličkou

Kuču poslal krajský soud do vězení nejprve na 16 let, minulý týden mu však trest prodloužil o šest let vrchní soud. Důvod? Podle rozsudku loni v lednu a únoru batole sprchoval studenou vodou, nutil ho klečet na kolenou a držet více než pět minut knihy, fackoval ho po celém těle, opakovaně ho pálil cigaretou a žehličkou, minimálně dvacetkrát ho kousl nebo mu za asistence matky rozevíral semknuté čelisti vařečkou. Chtěl si tak zajistit jeho poslušnost.

Čelí útokům

Rodina se stala terčem drsných vzkazů na sociálních sítích. Snaží se ale lidi pochopit. „Já vím, že to, co udělal, je prostě hodně špatný, neomluvitelný, a chápu, proč jeho smrt lidi schvalují. Ale pořád to byl můj syn. A každý, kdo říká, že by ho zatratil, tak ten neví, o čem mluví,“ říká matka Kuči. Sama teď doufá, že bude mít možnost se se synem rozloučit. „Necháme ho převézt do Loun, kde mu vystrojíme pohřeb,“ uzavřela.

Nic nám neřekli

Policie poslala matce Kuči informativní dopis, kde nevysvětlila, jak trestanec zemřel. „Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří,“ říká Kučův nevlastní otec s tím, že zatím nemají právo na synovy věci, než se celý incident vyšetří.