Těžko se jim mluvilo, a to od vraždy uběhl téměř rok. Před soudem, který řeší smrt šestnáctiletého studenta Tomáše, jehož měla podle obžaloby zavraždit jeho kamarádka Judita (17), stanuli jako svědci lékař Ján a záchranář Tomáš, kteří byli na místě činu jako první.

Před Okresní soud v Žilině dorazila ve čtvrtek ráno i samotná obžalovaná Judita, a to v doprovodu vězeňské služby. Je až šokující, když si uvědomíme, že dívce je pouhých sedmnáct let. O dalším dějství soudního projednávání případu brutální vraždy informoval Nový Čas.

Kromě obžalované dívky přišel i zkušený lékař Ján Remšík a záchranář Tomáš Buček. Oba popsali, co uviděli během května loňského roku, když poprvé vstoupili do bytu, kde ke všemu došlo.

„Byli jsme předvoláni jako svědci a přišli jsme svědčit k okolnosti celé situace. Spolu s kolegou záchranářem jsme byli přivoláni jako první lékařský tým k tomuto incidentu,“ přiblížil novinářům před soudní síní Remšík. Sám rovněž přiznal, že to, co zažil v onen osudný den, nikdy nedostane z hlavy.

„Za svoji praxi jsem se sice s podobným případem potkal, ale ne s až tak brutálním,“ uvedl ostřílený lékař, který dodnes nemůže pochopit krutost celého útoku. „Jestli to bylo v amoku, nebo to bylo cílené v jiné příčinné souvislosti, to radši nechám na soudu,“ nechal se slyšet Remšík pro Čas.sk.

Jak dále řekl, případ ho osobně velmi zasáhl. Už na místě věděl, že mladík nemá žádnou šanci přežít. Po tolika bodných ranách určitě ne.

Po něm zamířil do soudní síně i záchranář Buček, který naopak krátce po incidentu ošetřoval s kolegy poraněnou obžalovanou Juditu. „Měla řezná poranění, ošetřili jsme ji a odvezli do nemocnice,“ uvedl muž předtím, než vešel do soudní síně.

Jak soud v případu smrti mladého gymnazisty Tomáše rozhodne, ukážou až příští týdny. Judita je obžalovaná z toho, že ubodala svého dobrého kamaráda Tomáše, když do něj údajně až jedenapadesátkrát vrazila nůž. Sama se hájí tím, že na místě činu útočila třetí osoba.