Do výbuchem zničeného Bejrútu odletěl letoun společnosti Smartwing se se zpožděním zhruba dvě hodiny. „Je potřeba přeskládat materiál, který je na palubě, protože se všechno nevešlo,“ zdůvodnila pozdější odlet mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Studená. Sama původně informovala o tom, že letadlo už odstartovalo.

V Bejrútu letoun s českými záchranáři přistál krátce před 22. hodinou středoevropského času.

Psí šampioni i ostřílení záchranáři. Kdo z Česka dorazil do Bejrútu zachraňovat životy?

Materiál se podařilo přeskládat zhruba po dvou hodinách a záchranáři tak odletěli krátce po osmnácté hodině.

Video Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) popisuje podrobnosti mise hasičů, kteří jsou vysláni do Bejrútu. Mají pomáhat při prohledávání trosek po výbuchu. - Blesk

Ministr vnitra krátce před tím informoval přímo na letištní ploše, o české pomoci jako o jedné z nejrychlejších. „(Český) tým si vybuduje základnu a podle pokynů libanonských záchranářů se zapojí do záchranných prací. Co se počítá, jsou hodiny a minuty,“ řekl vicepremiér a ministr vnitra před odletem.

„ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 mil. Kč za let do Bejrútu...,“ napsal pak Hamáček na twitter.

A právě na sociální síti to pak schytal. Ne kvůli pomoci poskytnuté pomoci, ale kvůli tomu, že pro přepravu týmu USAR domluvil český stát letoun soukromé firmy.

„Předejdu některým dotazům, proč dopravujeme naše hasiče letadly Smartwings. Jednoduše proto, že za prvé proto, že Hasičský záchranný sbor má dlouhodobě se společností smlouvu a za druhé jiná možnost nebyla,“ chtěl Hamáček předejít kritice už na letišti. Do armádního speciálu by se materiál podle jeho slov najednou nevešel. Možnost pak bylo využít letouny CASA. „A to minimálně dvě a letová doba by se zdvojnásobila,“ dodal Hamáček.

Video Megavýbuch v Bejrútu: Nehoda nebo pumový útok? - Twitter

I přesto na twitteru musel celou situaci vysvětlovat znovu. A ne zrovna v poklidné atmosféře. „Je to chválihodné a patří Vám za to uznání. Ale proč proboha Smartwings? Tak strašlivě zbytečná chyba,“ pustil se Hamáčka pisatel pod jménem Stanislav Mihulka.

„Protože mají letadlo, které to uveze, mají smlouvu s HZS o přepravě a všechno vyřídili během pár hodin,“ kontroval Hamáček na síti o chvíli později.

„Přesto, jistě chápete, jak to teď vypadá. Opravu nešlo je poslat vojenským speciálem? Darmo mluvit,“ nebyl spokojený s odpovědí Mihulka.

„NEŠLO PROTOŽE JE JEŠTĚ MENŠÍ...,“ reagoval dál Hamáček, očividně už dost nazlobený, protože si zapnul CapsLock. Tedy psaní velkých písmem. Tím ovšem dohady ne twitteru neskončili. Pisatel z účtu pod jménem Petr Poláček dokonce obvinil Hamáčka ze lži.

„Hamáček lže! Není pravda, že by se do českého armádního speciálu nevešlo 36 hasičů+náklad. Jeden z armádních speciálů má přepravní kapacitu 90 osob. Proč musí ČR využít firmu Smartwings patřící kamarádovi A. Babiše není třeba zdůrazňovat. Tato vláda zneužije každého neštěstí,“ napsal.

I jemu vicepremiér odpověděl a použil dost ironie. „Pane Poláček, až zase příště něco povezeme, necháme si poradit. Do A319 se náklad prostě nevejde, měli jsme problémy ho naložit do 737-8 (proto zpoždění). Začít přestavovat sedačky na vládním speciálu ne taky super nápad, to se určitě stihne za pár minut,“ reagoval.

„A neměli bychom to vnímat jako bezpečnostní-strategický problém, že nás stát takový stroj nemá a malá evropská aerolinka jim disponuje?,“ přisadil si pak další z komentujících.

Tlaková vlna způsobila v Bejrútu rozsáhlé škody až pět kilometrů od místa výbuchu a podle bejrútského guvernéra ztratilo domov až 300 000 lidí. Počet mrtvých se neustále zvyšuje, zatím na 135. Počet zraněných ve středu večer přesáhl pět tisíc. Jako o příčině výbuchu se spekuluje o špatném uskladnění nebezpečného materiálu.