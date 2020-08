Do masivním výbuchem zasaženého Bejrútu míří česká humanitární pomoc. Po 18. hodině odletěl do Libanonu takzvaný USAR (Urban Search And Rescue) tým, mezi jehož 36 členy jsou i kynologové se psy a odborníci na statiku z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Všichni dorazili ve středu kolem 21:40 českého času do Bejrútu.