Pohled na ohořelé tělo psa v hlubokém lese vyvolal v lidech emoce. Dosud neznámý pachatel psa podle policie nejdříve usmrtil, poté zavěsil za nohy na strom a poté zapálil! Vše pak chtěl pravděpodobně zamaskovat. Brutálně umučili psa - pověsili ho na strom a podpálili: Vysoká odměna "za hlavu" tyrana

K činu došlo v lese u obce Pohronská Polhora na místě, kudy nechodí mnoho lidí, pachatel měl tak spoustu času na to, vykonat svůj čin v klidu a bez povšimnutí. „Je to ohavný čin, je to zvrácené,“ řekl pro Noviny.sk starosta obce Dušan Nepšinský.

Ohledání provedla i veterinářka. Podle Noviny.sk byl pes bez čipu, zatím se tak neví, komu patřil a odkud je. Vémolova Lela pobouřila fanoušky: Obří pozadí i týrání zvířat na rybách!

Odměna za dopadení

Fotografie ohořelého psa na facebook umístila organizace SOS pro zvířata v nouzi. Příspěvek sdílely tisíce lidé. V komentářích zuří, co za člověka tohle mohlo udělat. „Je mi zle, když to vidím. Jako vážně tohle někdo dokázal udělat? Nedokážu si představit, že bych zvíře chytla takovým způsobem, nechci ani pomyslet na to, jak mu muselo být a jakou agonii musel zažívat, než zemřel,“ napsala Tereza.