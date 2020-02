Problémový bulteriér napadl na Ústecku ženu: Není to poprvé, říkají místní a popisují další útoky!

Jak uvedli strážci zákona z městské policie obce Chabařovice na Ústecku, v úterý dostali oznámení o napadení psem. Na policii zavolala žena, kterou ve městě ohrožoval anglický bulteriér.

Držela zvíře v šachu

„Dne 4. 2. ve 13:45 byla z tísňové linky 156 ústecké městské policie předána naší MP žádost o pomoc paní, kterou současně s jejím psem napadl venku nezajištěný bulteriér – a tohoto zadržuje pokousaná oznamovatelka násilím u sebe,“ uvedla městská policie s tím, že na místo okamžitě vyrazila dvěma vozy.

„V prostoru garážového dvora byl potom hlídkou současně odveden a zajištěn do bezpečí napadený pes a útočící pes, zřejmě anglický bulteriér. Byl odchycen a umístěn do služebního odchytového vozidla,“ oznámili strážci zákona s tím, že identifikovali i majitele agresivního psa. „Byl zjištěn majitel bulteriéra, který bude pro podezření ze spáchaného přestupku (Zákona na ochranu zvířat proti týrání) oznámen příslušnému orgánu,“ dodala městská policie v příspěvku na sociální síti.

Útočil prý už několikrát

Tím však případ neskončil. Zdá se, že pes terorizoval obyvatele města delší dobu. Pod příspěvkem se začaly štosovat komentáře obyvatel města, kteří tvrdí, že je pes napadl. „Není to poprvé, že? Pes zde napadl i nás. S dcerou jsem chodila měsíce ke specialistovi, aby se z toho všeho psychicky dostala. Jsem zvědavá, jak dlouho se to tady bude promíjet,“ napsala na sociální síť uživatelka Veronika.

„Přesně tak, není to poprvé, i já mám tuhle nepříjemnou situaci za sebou. Mě a Šejlinku napadl v srpnu 2019, také řešeno MP a PČR. Tenhle zážitek opravdu nepřeji nikomu. Jsem opravdu velice zvědavá, jak se to bude řešit,“ napsala uživatelka Andrea. „Nikdy za to pes nemůže! Vždy za to může majitel psa,“ domnívá se uživatelka Ivča.

Historie se prý opakuje

Druhý den po odchytu zvířete městská policie vydala na sociální síti prohlášení, v němž oznámila, že k prvnímu incidentu se zmíněným psem došlo dokonce již v roce 2017. „První útok se odehrál v roce 2017 – předáno správnímu orgánu k dořešení, druhý útok se odehrál v roce 2019 – předáno správnímu orgánu k dořešení. Útok, který se odehrál včerejšího dne, je oznámen ke správnímu orgánu k dořešení s tím, že městská policie podala podnět na další patřičný úřad,“ uvedla městská policie s tím, že všechna oznámení předala zodpovědným úřadům a že prosí všechny, které pes napadl, aby incidenty neprodleně oznámili.