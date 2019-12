Během čekání Sarah poslala příteli přes 50 zpráv, ve kterých ho k činu nabádala. „Co ti tak trvá? Pospěš si a udělej to,“ psala mu.

Policii pověděla, že se cítila ponížená po tom, co se dozvěděla, že Carty-Shaw s Nasirovou stále udržuje vztah. Rozešla se s ním a řekla, že ji zradil a že už mu nevěří. Rhett se s ní rozejít nechtěl, tak se spolu den před útokem sešli. Při schůzce ji přemlouval, aby ho vzala zpět. Krátce po setkání si na googlu hledal, jak někoho uškrtit a „na jak dlouho jde člověk do vězení za vraždu“.

Pokus o vraždu na Floře! Napadený muž (40) málem vykrvácel, útočník (22) skončil ve vazbě

Oběť bodl do obličeje, krku, podpaží i zad

Další den se objevil u Nasirové doma s nožem v ruce. Tvrdil jí, že ji musí zabít, že ho do toho nutí lidé, co by ublížili jeho rodině, pokud by to neudělal. Nasirová policii dále řekla, že se ji nejdřív pokoušel líbat a hladit, poté začal mluvit o její smrti. Několikrát se jí zeptal, jestli vypadá jako vrah a jestli chce, aby ji zabil. „Zemřeš,“ opakoval.

Nejdříve se zeptal, zda může pořídit fotku, kde to bude vypadat, že ji uškrtil, aby měl „důkaz“, že je opravdu mrtvá. Nasirová si na krk dala make-up a zavřela oči. Když je otevřela, šel na ni s nožem. Chtěla zavolat pohotovost, ale on jí v tom bránil. Snažila se ho shodit ze schodů, ale to ho jen naštvalo, několikrát ji bodnul do obličeje, krku, podpaží a zad, rány přežila jen zázrakem.

Za vraždu a znásilnění mladé ženy ho po 17 letech odsoudili, chtěl se zabít v soudní síni

Carty-Shaw odešel zpátky za Sarou, pak šli k ní domů. Po krátké době byl zadržen na zastávce autobusu. Mohamedová byla zadržena krátce po něm. Policie jí zabavila telefon, po jeho prohlídce vyšlo najevo, že ho přemlouvala, aby Nasirovou zavraždil.

„Natoč to, pošli mi to a pak to zase smaž,“ napsala. Také mu říkala, že nemá nechávat stopy DNA, nebo půjdou do vězení. Carty-Shaw Mohamedové napsal, že to udělal pro ni, že nebyl jiný způsob, jak získat zpět její důvěru. Mohamedová se při výslechu snažila bránit tvrzením, že si myslela, že Carty-Shaw pouze chtěl vztah s Nasirovou ukončit, a chtěla, aby jí nahrál video jako důkaz.

Nasirová má po útoku strach chodit sama ven

Nasirová utrpěla vážná zranění, ale přežila. Detektiv Jennifer Tattersallová z Manchesteru pochválila její odvahu a ochotu spolupracovat s policií při vyšetřování. „Oba obžalovaní si zaslouží trest, který jim byl přidělen, a teď mají čas přemýšlet o svém chování za mřížemi,“ dodala.

Vrah z Humpolce už seděl za pokus o vraždu! Za ubodání Danuše mu hrozí výjimečný trest

„Tato událost dramaticky změnila můj život a také můj pohled na něj. Nemohu dělat věci, které mě těší, protože mám strach. Mám strach, že někdo přijde a dokoná čin, který Rhett a Sarah začali,“ vyjádřila se Nasirová k útoku.

„Přestala jsem chodit do školy, protože jsme se odstěhovali a protože můj psychický stav už není, co býval. Mám strach chodit ven sama, potřebuju stále mít někoho při sobě, mám dokonce strach být sama doma. Už nikomu nevěřím, protože jestli mi byl tohle schopen udělat Rhett, kterého jsem milovala, může to udělat kdokoliv.“

„Občas se budím s křikem a zpocená, nemohu dýchat, jsem traumatizovaná. Trpím bolestmi hlavy, které ne a ne zmizet. V noci je to pro mě nejhorší, protože jsem sama s myšlenkami, které mě pohlcují. Pomalu se snažím se dát dohromady,“ uvedla.