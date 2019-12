Lev

Finále tohoto pracovního týdne bude báječné, jen myslete na to, ať se svými úspěchy příliš nevychloubáte. Mohlo by se to obrátit proti vám. Držte se zkrátka a komunikujte s kolegy třeba o tom, co mají koupeného pod stromeček. Atmosféru odlehčíte.