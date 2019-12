Evelínu (†18) zabil kurýr s dárky: Maminku jí ubodal vrah, babička viděla vnučku umírat

Před lety oplakávala ubodanou dceru a teď se na vlastní oči dívala, jak jí umírá milovaná vnučka... Studentku Evelínu (†18) ve středu na chodníku před domem, kde bydlela s babičkou, srazila dodávka doručovací společnosti. Seniorka místo nehody viděla z okna bytu, oblečení sražené chodkyně jí bylo povědomé. Když se tedy šla dolů podívat, co se stalo, měla už zlé tušení, které se bohužel vzápětí potvrdilo.

S obrovskou tragédií se vyrovnává babička 18leté studentky Evelíny ze slovenských Michalovců. Středoškolačku ve středu po poledni srazil na chodníku před domem, kde s babičkou žila, řidič doručovací společnosti. Dívka pod koly dodávky zemřela. Rodinu jako kdyby provázelo nějaké prokletí. Před několika lety zemřela i Evelínina maminka, kterou ubodal vrah.

Babička smrt vnučky sledovala na vlastní oči. Okamžitě se proto vydala dolů na ulici. Tam už stál hlouček zvědavců, se kterými se stará paní dala do řeči. „Po chvíli si babička uvědomila, že je jí oblečení chodkyně povědomé. Vydala se proto na místo neštěstí, ale záchranáři ji nechtěli pustit. Tehdy pochopila, že je to její milovaná vnučka,“ řekla deníku Plus JEDEN DEŇ jedna ze svědkyň.

Evelínu srazila dodávka doručovací společnosti. Její řidič prý vjel na chodník, aby to měl k domu co nejblíže. Chodkyně si nevšiml a neštěstí bylo na světě. Evelína chodila do třeťáku Střední odborné školy sv. Cyrila a Metoděje, učila se kuchařkou.

Zpráva o smrti studentky na škole všechny zasáhla. „Jsme smutní, z toho, co se stalo. Šokovalo nás to. Evelína bylo milé, komunikativní a oblíbené děvče. Byl to zkrátka člověk, kterého si zapamatujete,“ řekl listu ředitel školy.

Seniorka se musela s podobnou tragédií vyrovnat už jednou, to když vrah v noci na zastávce ubodal její dceru, Evelíninu matku. Za vraždu si odpykává 17letý trest.