Tragická smrt brigádního generála Milana Jakubů mezi lidmi vyvolala obrovské emoce. A to především kvůli způsobu, jakým k ní došlo. Zástupce ředitele Vojenského zpravodajství zemřel v sobotu u Špindlerova Mlýna po čelním střetu se sportovním autem, jehož řidič Vojtěch Ch. zřejmě nezvládl řízení a vjel do protisměru.

Podle známých se Vojtěch za volantem rád předváděl. „Znám ho ze školení prodejců. Každý z něj měl jen srandu, jak machroval driftováním v bavoráku, ale jinak neuměl vůbec nic. Takovým lidem nepatří auto do ruky!“ popsal na Facebooku jeden z nich.

Video Srážka dvou aut si vyžádala jednu oběť: Řidič Mustangu měl podle svědků závodit s jiným řidičem! - Facebook: Hasiči města Špindlerův Mlýn (JPO II)

„Znám ho osobně X let a rozhodně to není člověk, který nemá svědomí. To, že zabil někoho, ho bude tížit do konce života. Pravděpodobně se prostě chtěl předvést před malým klukem, co auto dovede, a nezvládl řízení. Přiznávám, jezdil občas jako prase a dělal ptákoviny, to je pro něj neodpustitelné a koledoval si o průser, který nyní přišel,“ přidal se další s tím, že Vojtěch za sebou už jeden škraloup má. Mladý řidič měl při couvání autem bez registrační značky srazit ženu na kole.

Vojtěch Ch. se podle informací na svých internetových stránkách od 18 let účastnil amatérských závodů do vrchu. Tento způsob jízdy pro něj byl zřejmě velkou vášní, když se pak spojil s již zmíněným sklonem k předvádění se, šlo o smrtelnou kombinaci.

Podobně tomu bylo i při jízdě loni v dubnu, jejíž průběh nahrála Vojtěchova spolujezdkyně na kameru. Řidič pak záběry nahrál na svůj profil na YouTube. Při sledování videa chvílemi tuhne krev v žilách. Mladý řidič za volantem nadupaného Mustangu „závodí“ do vrchu sám se sebou, jen pro své pobavení.

Je mu však očividně zcela jedno, že svým chováním ohrožuje jiné účastníky silničního provozu. „Vojtěchu, ne! Ne!“ křičí na řidiče kameramanka, když si pod kopcem uvědomila, co bude následovat, totiž zběsilá jízda do vršku.

Ostatním účastníkům silničního provozu navzdory. Amatérský závodník ve videu v zatáčkách přejíždí do protisměru, jen zázrakem tenkrát nedošlo k neštěstí. Nebylo k němu daleko. Třeba když se Vojtěchovo auto v pravotočivé zatáčce mine s jiným osobákem, spolujezdkyně jen s úlevou vydechla. „Já tě nemám ráda, Vojtí,“ dodává. „To je slyšet přes celý město,“ baví se pak nezodpovědný řidič hlasitým motorem.

Internetové stránky Vojtěcha Ch. už v úterý nebyly aktivní, stejně tak facebookový profil jeho závodního týmu. Osobní účet amatérského závodníka ovšem deaktivován nebyl a rozhořčení uživatelé sociální sítě si na něj rychle našli cestu. Drtivá většina z nich dává Vojtěchovi za vinu smrt Milana Jakubů, kterou mladý motorista zřejmě způsobil, když přejel do protisměru, kde se čelně srazil s vozem brigádního generála.

Celý případ má navíc poněkud paradoxní tečku - otec Vojtěcha Ch. je totiž podle informací Blesk.cz zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství v Pardubicích.