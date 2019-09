„Je nemožné vyjádřit, jak se cítíme,“ píší kolegové z hudební skupiny Carnal Diafragma. „Byl to skvělý chlap a vynikající bubeník, vstupoval do historie grindcore (agresivní styl hudby – pozn. red.) se svými kapelami,“ dodávají. Smrtelná srážka s mustangem očima řidičů: Jeli jako hovada! Ten červený to napral málem do nás!

V roce 2001 vypustil Michal do světa své první album a roku 2019 se připojil ke skupině Carnal Diafragma. „Bylo pro nás ctí hrát s ním. Před třemi týdny jsme hráli první a poslední koncert na Slovinsku, měli jsme velké plány. Příští rok budeme hrát v Jižní Americe. On už nikdy…,“ stojí ve vyjádření skupiny.

Lidé pod facebookovými příspěvky Michalovu smrt oplakávají. „Hrozná událost, neuvěřitelná ztráta," píše jedna z komentujících. „Dop*dele, fakt? Co se stalo?" ptá se jeden z nich. „Srazil ho nějaký hajzl autem, když jel na kole a ujel," odpovídá mu Monika.

„Ostravští kriminalisté prověřují veškeré okolnosti týkající se nehody cyklisty, který byl v pátek v noci nalezen na komunikaci bez známek života. Muž (41let) jel na jízdním kole v pátek 20. září 2019 ve 23:30 hodin v Ostravě - Radvanicích po ulici Těšínské. V místě klesání komunikace, ze směru od ulice Nad Kaplí k ulici Na Štěpnici, byl u jednoho z domů nalezen zraněn, bez známek života. Jízdní kolo na místě nebylo,“ potvrdila Blesk.cz policejní mluvčí Soňa Štětínská.

„Kriminalisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění dalších informací k nehodovému ději a současně kolu. Apel je směřován nejen projíždějícím motoristům, ale také osobám nacházejícím se v místě kolize nebo v jeho blízkosti v uvedené době. Současně policisté pátrají po jízdním kole značky MAXBIKE, které mělo název značky na samotném rámu, přičemž rám byl černý v kombinaci se žlutou barvou,“ dodala mluvčí s tím, že jakékoliv informace k případu mohou případní svědci sdělit policii na lince 158 či na čísle 974 726 273.