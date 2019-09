Natálku (19) hledalo s Jágrem celé Česko: Maminka promluvila, kde byla a jak jí je!

Před týdnem odjela do Prahy, kde si našla práci zdravotní sestřičky, stavila se ještě u dědečka v Třebíči, pak se po 19leté Natálce z Boskovic slehla zem. Její telefon byl nedostupný, hledalo ji celé Česko, zoufalou prosbu o pomoc sdílel také Jaromír Jágr nebo Jitka Čvančarová. Nyní konečně přišla další zpráva. Natálka se našla! Maminka ztracené natálky promluvila!

V Praze měla domluvené zaměstnání i ubytování, začátek nového života se pro rodinu Natálky změnilo v obrovské drama. Pět dní se rodině neozývala, nikdo nevěděl, co s dívkou je. Sociální sítě zaplavily žádosti o pátrání po mladé zdravotní sestřičce. Prosbu sdílely tisíce lidí včetně slavných – Jaromíra Jágra, Pavla Novotného, Jitky Čvančarové nebo Alice Bendová. Prosila rodina, maminka Natálky se nemohla ubránit slzám, když všem, kteří se zapojili, v rozhovoru pro Blesk děkovala.

V úterý policie vyhlásila pátrání, několik dní však žádné nové zprávy nepřicházely. Až nyní. Natálka se našla. „Je v pořádku. Rodina, stejně jako i my, děkuje všem, kdo se zapojili do hledání, a to i sdílením příspěvků. Skvělá zpráva!,“ uveřejnila v sobotu na svém facebookovém profilu Městská policie Brno. „Natálka je na cestě domů,“ dodali ještě.

„Můžu potvrdit, že Natálka se našla, je živá a zdravá a je u nás doma. Byla skutečně v Praze, víc k tomu ale zatím nemohu kvůli vyšetřování sdělit. Chci strašně moc poděkovat všem, kdo se do pátrání zapojili, ať už prostřednictvím sociálních sítí, tak i vám novinářům, kterým nebyl osud mé dcery lhostejný. Rodičům všech dětí radím, aby k tomu podobně přistupovali jako já, velmi to pomohlo. Jsem extrémně šťastná a vděčná,“ řekla pro Blesk.cz maminka nalezené Natálky.