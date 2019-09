Třicetiletý Vojtěch Ch. (30) jel ve Fordu Mustang od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl s rapidem. Řidič (†49) rapidu zemřel na místě, jeho sedmačtyřicetiletou spolujezdkyni záchranáři převezli vrtulníkem s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič a dvanáctileté dítě z mustangu skončili s lehkými zraněními v nemocnici ve Vrchlabí.

Táta posadil syna (12) k řidiči smrti a začal závod! Svědci popsali tragickou nehodu mustangu u Špindlu

Server TN.cz uvedl, že se řidič mustangu podle několika svědků na silnici „honil“ s jiným sporťákem. Sám řidič z nemocnice taková obvinění odmítl. „Ano, bohužel jsem to auto řídil. Jsem ještě v nemocnici. Všechno řešíme s policií. Spekulace, že oranžový mustang byl před červeným, jsou nesmysl, protože oranžový byl celou dobu za červeným. Na internetu se objevily různé spekulace a opravdu nemá smysl se jimi zabývat. Jsou to lidi, kteří k tomu nemají co říci,“ řekl Vojtěch Ch. TN.cz.

Sportovní vozy podle jeho slov na silnici nezávodily, ani nedocházelo k předjíždění. „Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu. Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen, protože je to neodpustitelné,“ sdělil webu amatérský závodník.

Video Srážka dvou aut si vyžádala jednu oběť: Řidič Mustangu měl podle svědků závodit s jiným řidičem! - Facebook: Hasiči města Špindlerův Mlýn (JPO II)

Policie nařídila znalecké zkoumání v oboru dopravy. „Jeho závěry pro nás budou velmi důležité,“ uvedla mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková. Řidič sportovního vozu podle ní zatím nebyl kvůli hospitalizaci vyslechnut, dítě již bylo z nemocnice propuštěno a svědectví kriminalistům poskytlo. Televize Nova s odvoláním na svědky uvedla, že nehoda se stala po honičce sportovních vozů.

Orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla u řidiče mustangu negativní. „Ještě čekáme na výsledek odběru krve a s tím související toxikologický rozbor. Očekáváme také výsledky nařízené soudní pitvy u zemřelého řidiče z druhého vozidla,“ uvedla mluvčí.

Za blbost zaplatili životem! Na čtyřkolku vlezli bez helmy: Jeden mrtvý, jeden těžce zraněný

U svědků policie stojí o jejich očitá svědectví a o záznamy z kamer z jejich automobilů. Zájem má policie i o svědectví o dění na silnici před nehodou a o svědectví jízd sportovních aut v okolí horských středisek. „Dopravní policisté se souběžně zabývají i případným porušováním pravidel v silničním provozu v souvislosti s jízdou Fordů Mustang na Trutnovsku,“ uvedla mluvčí.

Silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem nepokládá policie za rizikovou. Případné nehody na ní bývají v zimě a nejsou vážné. „I vzhledem k sobotní události ale nyní budeme provozu na silnici do Špindlerova Mlýna věnovat zvýšenou pozornost,“ řekla mluvčí.