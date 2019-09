Šíleně hazardoval, závodil s vozem na silnici a skončilo to tragédií! Kvůli svému idiotskému chování patrně způsobil amatérský závodník Vojtěch Ch. (30) smrt řidiče (†49) a vážné zranění spolujezdkyně (47). Ti jeli ve Škodě Rapid, do které to Vojtěch Ch. se svým Fordem Mustang v sobotu u Vrchlabí napálil.

K strašné události došlo při akci pro nadšence nadupaných divokých mustangů. Ta souvisela s fotografickou soutěží pořádanou ve Špindlerově Mlýně společností, která je autorizovaným prodejcem Fordu. Na horách se sešlo několik těchto sporťáků. Na srazu prý padla nabídka svezení mustangy z horského střediska po cestě směrem na Vrchlabí s předvedením, co tohle nadupané autíčko dokáže. Došlo při tom zřejmě i na poměřování sil.

S dětmi v zádech

„Mezi sebou si to rozdal otec dvou chlapců, který jel červeným mustangem, s jedním ze synů. Toho druhého, kterému je 12 let, svěřil do oranžového auta k tomu testovacímu jezdci,“ řekl Blesku účastník akce. Za dvojicí pak jelo další nadupané auto. Jeho posádka později pomáhala na místě nehody. Ta se odehrála po obědě. Oranžový mustang se dostal do protisměru a zde se čelně střetl se Škodou Rapid. Řidič rapidu utrpěl smrtelné poranění hlavy. Jeho spolujezdkyně bojuje o život v hradecké nemocnici.

Vojtěch Ch. utrpěl při nárazu zranění, ale ne tak vážné jako posádka rapidu. „Má prý poraněné koleno a je to na operaci,“ řekl muž z blízkého okolí mladého muže, který se motorismu věnuje už od dětství, kdy začínal jako jezdec motokáry. Chlapec, kterého vezl, údajně vyvázl s pohmožděninami.

Rychlost 150 km/h

Podle svědků předvedli řidiči extra silných mustangů na krkonošské silnici riskantní jízdu, kterou ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. „Jeli určitě rychlostí 150 kilometrů. Předjížděli se v zatáčkách,“ popsali lidé, kteří se s mustangy na silnici potkali. Policie se k tomu, co předcházelo střetu, zatím nevyjádřila. „Řidič mustangu ještě nebyl řádně vyslechnut,“ řekla policejní mluvčí Ivana Ježková. Pouze již vyloučila, že by šofér sporťáku, kterému bude v úterý 31 let, před jízdou pil. U mrtvého řidiče otázku požití alkoholu zodpoví až výsledky pitvy. Podstatné budou ve vyšetřování výsledky znaleckého zkoumání z oboru dopravy.

Vězení i miliony

Pokud se prokáže, že viníkem je řidič mustangu, bude podle pražského advokáta Jana Černého s největší pravděpodobností obviněn z těžkého ublížení na zdraví a z usmrcení z nedbalosti. „Hrozilo by mu až šest let vězení,“ dodal. Rodina mrtvého řidiče z rapidu by po něm také mohla žádat náhradu za nemajetkovou újmu. „Tam bude velmi záležet na tom, jak silné citové vazby k zesnulému pozůstalí prokáží,“ říká advokát. Částka se pak může pohybovat od statisíců až po miliony.