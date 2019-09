Nehoda na motorce mu změnila život. Lékaři mu říkali, že už nikdy nebude moct chodit. Z kosti v levé noze mu toho moc nezbylo, tak dostal nápad nechat si vyrobit zvláštní suvenýr. A tak to i udělal.

Slovinec Moreno Skvarča měl vážnou nehodu na motorce. Po nehodě mu v levém stehnu zbylo víc oceli než kosti. Tu musely nahradit ocelové tyče a šrouby. Lékaři doufali, že by snad mohly pomoci, přesto ale Morenovi řekli, že s největší pravděpodobností se už nikdy na zlomenou nohu nebude schopen postavit. Smrtelně nebezpečný hazard: Motorkář z videa vážně zranil sebe i svou spolujezdkyni!

Slovinský výrobce nožů Lenart Perko zveřejnil fotky nože, který pro Morena vyrobil. Čepel má z niklové a damascenské oceli. Co je ale na něm velice osobní, je jeho rukojeť. Je vyrobená ze dvou velkých úlomků roztříštěné stehenní kosti, které Morenovi chirurgové během operace odstranili z nohy.