Velké varování pro rodiče uveřejnila Britka Gayle Kelly Holeové poté, co se vrátila z dovolené v Turecku. Její malý synek Alfie (8) si odtamtud přivezl doživotní zranění. Má velké štěstí, že neoslepl. Holeová varuje, že za všechno může volně prodávané světýlko, které ale v žádném případě není hračka.

„Jsem celkem ras, pokud jde o preventivní prohlídky,“ napsala britská máma Gayle Kelly Holeová v úvodu příspěvku, který zveřejnila na facebooku. Vylíčila, jak zamířila se synem k lékaři. Tentokrát se ale pediatrovi něco nezdálo, a tak poslal jejího syna na kontrolu u očního lékaře. Absolvoval ji na konci srpna na oční klinice v Exeteru. Tam zjistili, že má chlapec vážně a nevratně poraněné oko.

Během následné konzultace vyšlo najevo, že Alfie během květnové dovolené v Turecku přišel do kontaktu s laserovými ukazovátky. V letovisku se volně prodávaly a během večerních diskoték všude pobíhaly i docela malé, tříleté a čtyřleté děti „vyzbrojené“ tímto drobným předmětem. Právě zásah jednoho takového laseru vypálil Alfiemu do levého oka díru! Zbyla mu po ní jizva, která nikdy nezmizí. Šokovaní Češi během explozí utíkali z hotelu pod palbou! Dovolenkový ráj se změnil ve válečnou zónu „Měli by je zakázat,“ řekl lékař Holeové. Jenže opak je pravdou a v letoviscích prodej nebezpečných ukazovátek jenom kvete. Sepsali tedy alespoň dopis pro 5hvězdičkový hotel, ve kterém Holeovi bydleli a který laserová ukazovátka rovněž prodával úplně volně.

„Alfie měl ohromné štěstí. Stačilo málo a ztratil by zrak v levém oku,“ dodala Holeová, která svůj příspěvek podle svých slov zveřejnila, a to podle jejích slov především proto, aby varovala ostatní rodiče před tímto nečekaným ohrožením. O tom, že její příspěvek padl na úrodnou půdu, svědčí míra, v jaké je navštěvován a sdílen ostatními. Za první tři dny ho sdílelo a tím šířilo mezi své přátele cca 170 000 lidí.