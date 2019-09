Když letoun společnosti Smartwings z řeckého Samosu do Prahy odstartoval a selhal mu motor, nešlo o první podobnou událost. I tentokrát se ale pilot se 170 lidmi na palubě rozhodl pokračovat do cílové destinace, jíž byla Praha. O problémech letadla neřekl nic letové kontrole a patrně nevyslyšel ani obecně uváděné doporučení přistát na nejbližším vhodném letišti. Byla motivace finanční? Mohla být. Společnost prý díky letu do cílové destinace ušetřila miliony korun!

Na první pohled se možná zdálo, že to není nic vážného. Boeingu společnosti Smartwings během jednoho srpnového letu z řeckého Samosu do Prahy přestal fungovat jeden motor. Cestující sice měli pocit, že se letoun po startu jako by trochu propadl, nic ale netušili a zkušený pilot se rozhodl doletět se strojem až do místa určení.

Přistání proběhlo hladce, nikomu se nic nestalo. Jenže o zmíněný let teď jeví velký zájem hned dva české úřady zaměřené na letectví. Pochybují o tom, zda bylo bezpečné letět přes půlku Evropy na jeden motor. Na stejné téma nyní uveřejnil obsáhlý článek server zdopravy.cz.

Video VIDEO: Přistání letadla Smartwing s jedním motorem! Měli piloti přistát jinde, nebo se vrátit? - mall.tv

Měli přistát v Ostravě!

Obsáhlý text analyzuje řadu problémů a otázek, které se vztahují k letu QS1125, jehož pilot se rozhodl pokračovat do cílové destinace s jedním funkčním motorem a více než 170 lidmi na palubě. Podle portálu zdopravy.cz k podobné situaci došlo už v roce 2009 během letu z Ostravy do Prahy. Tenkrát vysadil Boeingu 737 nedlouho po srážce s ptákem motor a posádka se rozhodla pokračovat do cíle. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ovšem tenkrát prohlásil, že šlo o porušení bezpečnostních pravidel. Bezpečí? S Meghan jste pokrytci, schytal to drsně Harry kvůli létání

Bezpečnost, nebo zisk?

V případě letu ze Samosu se pilot rozhodl nepřistát na žádném z minimálně 5 mezinárodních letišť, které měl v dosahu. Podle webu tím ušetřil Smartwings náklady v řádu milionů, protože společnost nemusela platit kompenzace cestujícím, zařizovat náhradní letadlo ani řešit problém s chybějícím vlastním servisním zázemím na cizím letišti.

Potíž má být ale také v tom, že se posádka rozhodla o stavu letadla neinformovat letovou kontrolu v zemích, kterými vedla trasa letu, ale učinila tak až v případě české letové kontroly. Zahraniční dispečeři tak mohli počítat s tím, že mohou po Boeingu chtít manévry, které letoun s jedním motorem prostě nebyl schopen v předpokládaném čase provést. Například mohlo jít o rychlou změnu letové hladiny.

Policie zatkla muže na letišti: Necestovat je zločin, vysvětlila

Společnost krotí hysterii

Společnost Smartwings se k letu ústy své mluvčí vyjádřila jen velmi stručně. „Posádka postupovala v souladu s bezpečnostními a provozními postupy pro tyto případy a letadlo v 11:06 hod. bezpečně přistálo v Praze,“ řekla iDNES tisková mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

O případu už ale podle webu zdopravy.cz promluvil i předseda představenstva společnosti Jiří Šimáně. „Nejde o systémový problém. Netváříme se, že se nic nestalo, vyhodnocují se postupy posádky. Novináři by se měli mírnit, cítím hodně antipatií, nenávisti, bonzáctví lidí. Nechte to v klidu vyšetřit,“ řekl podle zmíněného webu.