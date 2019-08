Bezmála 180 lidí na palubě letadla Boeing 737 zažilo ve čtvrtek 22.srpna během letu z řeckého ostrova Samos do Prahy velmi dramatické chvíle. Jejich letadlu totiž ve vzduchu přestal fungovat jeden z motorů. Blesku se ozval cestující, který popsal to, co se v letadle odehrávalo, i své pocity ve chvíli, kdy pochopil, co se děje. A dokonce Blesku poskytl i fotografie pořízené před odletem i ve chvíli, kdy už byl letoun ve vzduchu!

„Nikdo nic nevěděl, v letadle byl klid. Manželka spala a já chvíli taky,“ popsal pro Blesk.cz počátek letu cestující Karel. „Akorát jsem si všiml, že motor byl tichý. To mi bylo divné, a tak jsem se na něj chvíli díval a všiml jsem si, že se turbína točí pomalu, jen pomocí náporu větru,“ doplnil.

Problém musel podle cestujícího přijít už při startu. „Let probíhal v klidu. Akorát při startu jsme se jako kdyby propadli, jako když cítíte volný pád. Letadlo se propadlo na levé straně. To bylo velice nepříjemné,“ vysvětloval šokovaný cestující. Zázrak v kukuřici: Airbus byl ve středu v Praze. Jeho pilot je v Rusku hrdina

Cestou minuli šest letišť!

Pokud dojde k selhání motoru nebo musí-li být vypnut, doporučuje se, aby pilot velící letounu dosedl k zemi na nejbližším vhodném letišti, na němž lze bezpečně přistát. K tomu ale nedošlo a letadlo přistálo až v cílové destinaci v Praze.

„Myslím si, že jsme měli někde přistát. Buď se vrátit zpátky na Samos, nebo přistát někde jinde. To by bylo pro bezpečnost lepší. Určitě jsme museli minout několik jiných letišť,“ shrnuje své pocity Karel. Jak uvedl portál tn.cz porouchaný Boeing Smartwings míjel na své trase několik mezinárodních letišť, a to Soluň, Bělehrad, Záhřeb, Bratislavu Budapešť, případně Vídeň.

Nic jsme nevěděli

Nic jsme nevěděli

„Celý let probíhal v klidu, nikdo nám nic neřekl, ani letušky. Na palubě byl klid," řekl cestující. Piloti letounu Boeing 737 pak ještě dvě hodiny a 20 minut letěli s nefunkčním motorem do cílové destinace. Na Letišti Václava Havla pak přistáli. „Po přistání a přistavení schodů k letadlu vlítnul do kabiny technik," zakončil cestující své líčení. Další fakta si Karel podle svých slov sám našel na internetu.