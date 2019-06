Další potíže Smartwings: Letadlo s Čechy se muselo po 40 minutách vrátit zpět do Prahy!

V sobotu časně ráno čekalo na cestující společnosti Smartwings v letadle opět nemilé překvapení. Stroj směřující z Letiště Václava Havla do tureckého města Antalya se musel kvůli technické závadě po 40 minutách vrátit zpět do Prahy. To samé se přitom stalo na stejné lince i před týdnem!

Zdá se, jako by problémy leteckou společnost Smartwings stále neopouštěly, ale pevně se jí držely zuby nehty. V sobotu brzy ráno pasažéři letu QS 2622 z Prahy do Antalye (Turecko) znovu zažili nepříjemnosti, když se jejich letoun musel vrátit zpět na Letiště Václava Havla. Potvrdila nám to mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Svědectví z letu do Hurghady: Paní sotva došla do letadla, kolaps a resuscitace před všemi cestujícími, líčí Iveta

„Posádka letadla americké letecké společnosti, kterou jsme si na tento let najali na posílení kapacity v létě z důvodu uzemnění letadel B 737 MAX, se dnes ráno z preventivních důvodů rozhodla po zhruba 40 minutách po vzletu pro návrat do Prahy,“ napsala nám mluvčí.

„Důvodem byla drobná technická závada, americká posádka vyhodnotila, že z preventivních důvodů bude lepší vrátit se na základnu do Prahy. Zde byla po příletu závada odstraněna,“ vysvětlila Dufková. Zároveň však dodala, že práce s leteckými stroji není vůbec jednoduchá a vyžaduje mimořádné nároky na bezpečnost.

„Smartwings Group denně operuje na 350 letů. Nároky na bezpečnost jsou v letectví mimořádné a letadla létající v EU musí splňovat nejvyšší bezpečnostní normy,“ uvedla mluvčí na závěr.

Společnosti Smartwings se kupí problémy

Česká letecká společnost měla problémy již minulý týden. Páteční let QS 2514 z Prahy do egyptské Hurghady měl zpoždění šest hodin, na vině byla údajná smrt cestující a porucha na GPS systému. „Pár minut před odletem žena zkolabovala, okamžitě přijeli lékaři a hasiči a začali ji oživovat. Bohužel neúspěšně,“ svěřila se v pátek Blesku Iveta, která byla na palubě letadla.

Společnosti Smartwings se kupí problémy: Technické poruchy, zpožděné lety i údajná smrt na palubě

V sobotu 8. června cestující linky QS 2622 rovněž nedoletěli do Turecka tak, jak bylo v plánu. Vraceli se do Prahy na chlup stejně jako pasažéři v tuto sobotu. „40 minut po vzletu se u letadla projevila technická závada na palubním počítači, nejednalo se o závadu, která by ohrožovala bezpečnost letu. Kapitán se v souladu s bezpečnostními předpisy rozhodl pro návrat zpět na letiště v Praze, aby předešel případným dalším komplikacím v Turecku,“ popsala tehdy mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

V sobotu 1. června nevzlétlo společností pronajaté letadlo z letu QS 1303 z Kréty do Ostravy kvůli úniku provozní kapaliny. Podle Dufkové se z Kréty vrátilo do Ostravy až o týden později. Letoun v době poruchy neměl ještě barvy společnosti a kvůli bezpečnosti musela být použita hasicí pěna.