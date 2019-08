Čtvrteční let QS-1125 společnosti Smartwings z řeckého ostrova Samos do Prahy v posledních dnech vyvolal vlnu emocí. Letadlo Boeing 737 s téměř 180 pasažéry na palubě většinu letu absolvovalo jen s jedním motorem. Posádka letadla o potížích, které vznikly krátce po vzletu nad Řeckem, podle zahraničních řídících letového provozu přitom informovala až v České republice!

Podle dat serveru Flightradar24.com letadlo z letiště na ostrově Samos vzlétlo v 6:28 a krátce po 6:45 dosáhlo výšky bezmála 11 kilometrů. Pilot vzápětí požádal řeckého řídícího letového provozu o změnu letové hladiny kvůli „technickým problémům“ a sestoupal do výšky kolem 7300 metrů, ve které pak strávil většinu letu.

Posádka údajně nespecifikovala, jaké konkrétní potíže letoun má, a Řekové proto situaci nepovažovali za nijak naléhavou. Jeden ze dvou motorů letadla přitom vypověděl službu a už nešel znovu nahodit! Stroj společnosti Smartwings tak před sebou měl ještě více než dvouhodinovou cestu s jediným funkčním motorem.

Podle příručky pro výcvik pilotů Boeingu 737 by v takovém případě mělo následovat přistání na nejbližším vhodném letišti. To se však nestalo a letadlo dosedlo na ranvej až na pražském letišti v Ruzyni.

Video VIDEO: Přistání letadla Smartwings s jedním motorem! Měli piloti přistát jinde nebo se vrátit? - mall.tv

O situaci ohledně nefunkčního motoru piloti zpravili řídící letového provozu pravděpodobně právě až po vniknutí do českého vzdušného prostoru. Tuto domněnku podporuje i výpověď maďarského řídícího letového provozu, který s dotyčným letadlem Smartwings komunikoval.

„O selhání motoru se nezmínili, pouze jsme byli informováni o technických problémech. To většinou znamená závada na klimatizaci,“ cituje pracovníka server Aviation Herald.

Zaměstnanec budapešťského řízení letového provozu webu sdělil, že se o závadě motoru dozvěděl od rakouských kolegů, kteří Maďarům volali a ptali se, proč jim o poruše neřekli. „Ukázalo se, že závadu ohlásili až pražskému letišti. Volali nám to z Vídně, ale my o tom také nevěděli. Srbové také neměli tušení, ptal jsem se i kolegy, který má na starosti kosovský vzdušný prostor, a ten také nic nevěděl,“ popsal. „Myslím, že to hodně vypovídá o této aerolince,“ uzavřel.

Piloti mohli k přistání využít hned několik mezinárodních letišť, ať už v Aténách, Soluni, Bělehradu, Záhřebu, Bratislavě, Budapešti nebo Vídni.

Podle mluvčí společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové posádka postupovala v souladu s bezpečnostními i provozními předpisy. Pilot letadla je podle ní zkušeným pilotem a posádka měla situaci po celou dobu pod kontrolou. „V souladu s platnými předpisy probíhá vyhodnocení průběhu letu, což je v těchto případech obvyklý postup,“ dodala.

Úřad pro civilní letectví nicméně postup pilotů označil za nestandardní. Podle mluvčího úřadu Vítězslava Hezkého posádka v podobných případech volí z preventivních důvodů přistání na nejbližším letišti. „V současnosti analyzujeme dostupné informace a řešíme s provozovatelem jeho postup. V tuto chvíli se nám ovšem jeví jako nestandardní,“ sdělil Hezký.

Evropská agentura pro bezpečnost v letectví se dopravce zastala. Podle agentury neexistuje žádný předpis, který by letounu po výpadku motoru striktně nařizoval přistát na nejbližším vhodném letišti. V dané situaci podle úřadu situaci ovlivňuje mnoho proměnných.

Letadlo měl podle zdrojů serveru Zdopravy.cz pilotovat šéfpilot a letový ředitel Smartwings Pavel Veselý. Společnost pouze uvedla, že letadlo řídil jeden z jejích nejzkušenějších pilotů.