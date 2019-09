Cestující na řeckém ostrově Zakynthos čekali na odlet linky české společnosti Smartwings do Ostravy přes devět hodin. Stroj, který na řecký ostrov mířil z Brna, se totiž musel kvůli problémům s podvozkem vrátit na letištní plochu. Stejným letadlem se pak měli cestující do Brna a do Ostravy vracet.