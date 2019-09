Se 170 lidmi na palubě a jen s jedním funkčním motorem přeletěl letoun Boeing společnosti Smartwings polovinu Evropy na trase z řeckého Samosu do Prahy. Bezpečnostní regule sice důrazně doporučují přistát na nejbližším vhodném letišti, ale to prý bylo až na pražské Ruzyni, navíc nikomu nic neřekli. Teprve nad českým území. To už ale minuli pěkných pár mezinárodních letišť.