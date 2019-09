Singapurská policie zatkla na místním mezinárodním letišti muže kvůli tomu, že si zakoupil letenku bez úmyslu cestovat. O nezvyklém incidentu v úterý informovala televize CNN. Vstup s letenkou do bezcelního prostoru bez úmyslu nastoupit do letadla je v Singapuru trestným činem se sazbou až dvouletého vězení. Jen letos takový osud potkal 33 lidí.

Sedmadvacetiletý muž, jehož jméno policie neuvedla, si koupil letenku jen proto, aby svou manželku mohl doprovodit až do prostoru pro odbavené cestující. „Lidé, kteří do tohoto prostoru vstoupí s platnou letenkou, tam mohou být jen za účelem vycestování do cílové destinace,“ odůvodnili podle CNN policisté svůj zákrok. Pokud let nenastoupí, „zneužitím“ letenky porušují zákon.

Americká televize poznamenala, že nápad pobýt na singapurském letišti bez cestovatelských plánů se může zdát podivný jen někomu, kdo letiště nenavštívil. Letos v dubnu tam byl otevřen nový terminál, který proslul nejdelším zastřešeným vodopádem na světě, obrovskou zahradou s 3000 stromy, visutým mostem nebo bludištěm. Hala je považována za jednu z nejkrásnějších na světě.

V roce 2016 byl na singapurském letišti zatčen muž z Malajsie, který v areálu s falšovanými letenkami strávil 18 dnů. Známé jsou podle CNN případy, kdy si lidé kvůli návštěvě letiště zakupují letenky a po odečtení stornopoplatku po prohlídce terminálů let zruší.