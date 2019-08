Tichý let Smartwings s jedním motorem: Zaměstnanci promluvili na sociálních sítích

Piloti letu QS1125 společnosti Smartwings letěli ve čtvrtek 22. srpna z řeckého Samosu do Prahy pouze s jedním motorem. Přitom údajně tuto závadu neoznámili řízením letového provozu v Rakousku ani v Maďarsku. O případ se zajímá i ministerstvo dopravy. Firma mezitím údajně zakázala zaměstnancům případ komentovat!

Letadlo s jedním funkčním motorem letělo 2 hodiny a 20 minut z řeckého ostrova Samos do Prahy. O tom, že jim nefunguje jeden motor, piloti podle webu Zdopravy.cz neinformovali řízení letového provozu v Rakousku, Maďarsku a ani v Srbsku.

Mohli o problémech mlčet?

„AustroControl nebyl upozorněn ani nijak informován o mimořádnosti na tomto letu. Ani o důvodech, ani o výběru nižší letové hladiny," řekl mluvčí AustroControl Markus Pohanka pro zmíněný web. Problém s motorem ohlásila posádka až českému řízení letového provozu. Šlo o závažný technický problém, jehož zatajením mohla být ohrožena bezpečnost provozu části vzdušného prostoru nad Evropou? Tím se zabývají úřady.

Pokud dojde k selhání motoru nebo musí-li být vypnut, doporučuje se, aby pilot velící letounu dosedl k zemi na nejbližším vhodném letišti, na němž lze bezpečně přistát. K tomu ale nedošlo a letadlo přistálo až v cílové destinaci v Praze.

Český úřad pro civilní letectví v prohlášení uvedl, že nedošlo k přistání na nejbližším vhodném letišti tak, jak je to v zájmu bezpečnosti posádky a cestujících. Ředitel Úřadu civilního letectví David Jágr uvedl pro Českou televizi, že jsou postupem pilotů společnosti Smartwings šokováni a považuji případ za bezprecedentní.

Nic jsme neporušili, říká Smartwings

Prohlášení evropské letecké agentury EASA není tak striktní jak prohlášení ÚCL. „V situacích, jaká se stala během letu QS1125, neexistuje absolutní požadavek na to, že letadlo musí přistát na nejbližším vhodném letišti,“ uvedla EASA v prohlášení. Společnost Smartwings se na stanovisko EASA odvolává a vykládá si ho tak, že rozhodnutí na tom, kde letadlo přistane, bylo na pilotech.

Velitel letadla podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové patří mezi nejzkušenější piloty ve společnosti. Podle ní měla posádka celou situaci pod kontrolou a rozhodně by nic nepodcenila.

Na internetu už ani slovo!

Podle dopisu, který má deník Zdopravy.cz k dispozici, vedení firmy varuje zaměstnance před komentováním případu na sociálních sítích. „Žádáme zaměstnance, aby se zdrželi jakýchkoliv komentářů na sociálních sítích a publikování interních informací v prostředí internetu,“ stojí v dopise.

V textu se nadále uvádí, že společnost v poslední době prošetřuje několik hrubých porušení tohoto typu. „Považujeme za nutné upozornit, že zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o organizačních, obchodních, technických a provozních skutečnostech a zveřejňování informací o dění ve společnosti je v rozporu s předpisy."

Míč je na straně letecké společnosti

O „Kauzu Smartwings“ se zajímá i ministerstvo dopravy. To bude chtít nezávislé vyšetřování. „V případě porušení provozních předpisů bude postupováno řádně v příslušných řízeních a přijímání opatření pro eliminaci podobných situací. Je nezbytné ale nejprve celou záležitost prošetřit a nepředjímat žádné unáhlené závěry,“ uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Úřad civilního letectví (ÚCL) požaduje po Smartwings vysvětlení včetně důkazních materiálů. Podle mluvčího ÚCL Vítězslava Hezkého se nejedná o obecnou žádost, jde podle něj o zcela konkrétní otázky. Jejich obsah nechce úřad prozradit, ale směřují na ty body případu, kde mohli piloti či společnost pochybit.

Úřady požadují zejména vysvětlení jednotlivých rozhodnutí, která v situaci, kdy stroj letěl pouze s jedním motorem, udělala. Chce znát konkrétní důvody, proč se posádka nerozhodla pro nouzové přistání. Smarwings dostal termín pro odpověď do 6. září.