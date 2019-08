Cestující chce žalovat Smartwings kvůli letu s jedním motorem! Velitelem byl náš nejlepší pilot, brání se společnost

Turisté, kteří se vraceli z dovolené z řeckého ostrova Samos, zažili v letadle pěkně dramatické chvíle. Ve vzduchu letadlu společnosti Smartwings vypověděl levý motor! Piloti se však rozhodli, že budou pokračovat do Prahy. Případ letu s jedním motorem řešila Evropská agentura pro civilní letectví, která se domnívá, že společnost nepochybila. Pochybnosti ale měl úřad pro civilní letectví, který zahájil prošetřování případu, a nejspíš také jeden z cestujících. Ten se rozhodl, že na společnost podá trestní oznámení!

Do letadla společnosti Smartwings, které ve čtvrtek 22. srpna letělo z řeckého ostrova Samos do Prahy, nasedlo až 180 cestujících. Na dovolenkáře čekal pěkně dramatický let. Boeingu 737-800 krátce po vzletu vypověděl levý motor! Piloti se však rozhodli, že budou v letu pokračovat namísto toho, aby se vrátili na letiště na řeckém ostrově či přistáli na jakémkoliv jiném evropském letišti. Nikdo z cestujících si patrně výpadku jednoho motoru nevšiml, ovšem jeden z cestujících uvedl, že něco tušil.

Na let Smartwings s jedním motorem si došláply úřady: „Není to standardní postup,“ tvrdí

„Všiml jsem si, že byl motor tichý. To mi bylo divné, a tak jsem se na něj chvíli díval a všiml jsem si, že se turbína točí pomalu, jen pomocí náporu větru,“ uvedl pro Blesk.cz cestující Karel. „Let probíhal v klidu. Akorát při startu jsme se jako kdyby propadli, jako když cítíte volný pád. Letadlo se propadlo na levé straně. To bylo velice nepříjemné,“ popsal let Karel. „Zřejmě budu podávat trestní oznámení,“ uvedl cestující Karel pro Televizní noviny.

Boeingu Smartwings vypověděl ve vzduchu motor: Unikátní video z přistání

Případ začal vyšetřovat Úřad pro civilní letectví, který uvedl, že postup pilotů byl nestandardní. Na stranu úřadu se přiklání i pilot a letecký instruktor Jaroslav Slováček. „Udělal by velmi správně přistát prostě. Co nejdřív, aby neohrozil životy těch lidí, které má na palubě,“ řekl TV NOVA. Společnost se však brání, že vše proběhlo podle předpisů a piloti nepochybili.

Letadlu Smartwings do Prahy ve vzduchu vypověděl motor: Po 2 hodinách dramatu dosedl až na Ruzyni, ale proč?

„Velitelem tohoto letadla byl jeden z nejzkušenějších pilotů společnosti, který má nalétáno kolem 22 tisíc hodin,“ uvedla Vladimíra Dufková, mluvčí Smartwings. Společnosti se dokonce zastala Evropská agentura pro bezpečnost letectví. „Rozhodnutí je na pilotovi, který letadlo řídí, se zohledněním provozní příručky. To, jaké letiště je vhodné, se může u různých pilotů lišit, aniž by to ohrozilo bezpečnost letu,“ zdůvodnila své rozhodnutí agentura.