Uzemněné boeingy zbrzdily rozlet Smartwings: Dividendy letos nebudou

Letecký dopravce Smartwings převede kvůli problémům s odstavenými Boeingy 737 MAX 8 loňský zisk 81,3 milionu korun do nerozděleného zisku z minulých let a akcionářům nevyplatí dividendy. Návrh představenstva ve čtvrtek schválila valná hromada firmy, potvrdila letecká společnost. Nerozdělený zisk firmy z minulých let, který k dnešnímu dni činil 646 milionů korun, firma použije k úhradě půlmiliardové ztráty z předchozích let.