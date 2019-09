Výraznou personální změnu za sebou mají aerolinky Smartwings, se kterými cestuje k moři a zpět na leteckých zájezdech většina Čechů. Po případu letu, který se vracel z Řecka do Prahy jen s jedním funkčním motorem, končí v pozici letového ředitele Pavel Veselý. Uvedl to web TN.cz s tím, že muž byl na tomto místě 15 let. Firma odmítla potvrdit přímou souvislost s ohledem na nařízení GDPR chránící osobní údaje. Podle šetření Úřadu civilního letectví ale nicméně tento týden přiznala, že hazard se 170 lidskými životy jde na vrub posádky.