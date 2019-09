Let společnosti Smartwings s porouchaným motorem byl podle interního šetření dopravce pochybením posádky. Vyplývá to z podkladů, které firma minulý týden předala leteckému úřadu. Ve čtvrtek to řekl mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký. Společnost Smartwings krátce po události jakékoliv pochybení odmítala, později uvedla, že nešlo o systémovou chybu. Letecký úřad zatím k žádnému výsledku ve svém šetření nedospěl, v minulých týdnech označil postup posádky za nestandardní.