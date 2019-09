Letadlo se 337 lidmi na palubě mířící z Německa do Mexika muselo nouzově přistát v Irsku poté, co pilot neúmyslně vylil kávu do ovládacích panelů. Ty se začaly rozžhavovat a kabinu zaplnil dým, takže si piloti museli nasadit kyslíkové masky, informoval server BBC News s odvoláním na úřad vyšetřování leteckých nehod (AAIB).