Tragická nehoda, která se stala v sobotu odpoledne ve Špindlerově Mlýně, hýbe internetem a otevírá diskuze. Žlutý nadupaný Ford Mustang ve vysoké rychlosti narazil do modré Škody Rapid. V Rapidu zemřel řidič - brigádní generál Milan Jakubů (†49), jeho spolujezdkyně skončila v nemocnici! V Mustangu sedělo dvanáctileté dítě, i to bylo zraněno. Podle dopravního experta Romana Budského by někteří řidiči měli skončit v péči psychiatrů, jsou na silnicích časovanou bombou.

„Spousta řidičů si chce užít. Ostatní řidiči na silnicích je nezajímají. Pro adrenalin jsou schopni udělat cokoliv. Někteří by měli skončit v rukou psychiatrů a projít důkladným psychologickým vyšetřením,“ říká Roman Budský pro Blesk.cz. Podle něj vše začíná už v autoškole, kde by se mělo rozhodnout o tom, jestli by měl jedinec řidičský průkaz vůbec vlastnit.

O tom taky pojednává nový projekt od Platformy VIZE 0, který se zaměřuje na autoškoly a řidičáky na zkoušku. „Tady by měl být mechanismus, který pomůže včas odhalit rizikové řidiče. Například jedince se sklony k alkoholismu či požívání drog, se sklony k agresivnímu jednání. Včasným vyšetřením u psychologa by mohlo dojít k odhalení sklonů rizikových pro bezpečnost silniční dopravy," dodává Budský, který má letité zkušenosti coby instruktor v autoškole.

Ve Špindlerově Mlýně měli mezi sebou závodit účastníci akce, kterou pořádá značka Ford. Vojtěch Ch. (31) ve žlutém Mustangu údajně závodil s dalším účastníkem v červeném Mustangu.

Řidičem Škody Rapid, který v sobotu zahynul u Špindlerova Mlýna po střetu se sportovním Fordem Mustang, byl vysoký představitel české armády, brigádní generál Milan Jakubů.

Je jim jedno, že někoho zabijou!

Podle Budského může pocit nadřazenosti vyvolat agresi za volantem. „V některých případech to pak může dopadnout tragicky,“ tvrdí Budský.

„Bezcitnost a pocit nadřazenosti u některých jedinců může vyústit k agresivnímu chování k ostatním účastníkům silničního provozu. To bohužel v některých případech může vyústit v tragédii,“ vypráví Budský.

„Jsou lhostejní k cizímu neštěstí, ačkoliv to navenek mohou být příjemní společníci. V některých situacích je nezajímá dopad jejich jednání na okolí. Snadno pak mohou být příčinou vážné nehody," dodává, že jsou takoví řidiči poté přesvědčeni, že oni neudělali žádnou chybu. Svádí to na druhého řidiče.

Jak žiju, tak řídím

Podle studie by 1 % řidičů nemělo skončit za volantem. „Osobnostně jsou tak narušení, že jsou na silnici nebezpeční. Lidé, kteří se za volantem chovají agresivně, jsou často inteligentní lidé," líčí.

„Silné auto nebo prémiová značka jim dodává pocit nadřazenosti a nadvlády. Jezdit takovými auty je pro ně formou silného uspokojení. Mají potřebu si tím honit ego a dávat na odiv své společenské postavení," říká.

„V autě jsou schovaní, jsou tam většinou sami. Často mají zatmavená skla, to jim dodává větší pocit anonymity. To jim vyhovuje, myslí si, že nikdo neví, jak vypadají. Při jednání z očí do očí se však chovají úplně jinak," zakončuje dopravní expert Roman Budský.

Spousta takových řidičů nezná své limity, jedou naplno, dokud se něco nestane. Silné auto nemá v ruce, nemá zábrzdné mechanismy. Nedokáží si představit, co by se mohlo stát.