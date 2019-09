Při sobotní tragické nehodě u Špindlerova Mlýna zahynul zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Milan Jakubů (†49). Generál Armády České republiky zemřel po čelním střetu se sportovním Fordem Mustang, který v zatáčce vyjel ze zatáčky a narazil do vozu Milana Jakubů.

Řidičem Škody Rapid, který v sobotu zahynul u Špindlerova Mlýna po střetu se sportovním Fordem Mustang, byl vysoký představitel české armády, brigádní generál Milan Jakubů. Podle ČTK informaci potvrdila mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riethofová.

„Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem,“ řekl ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Beroun.

Podle některých svědků se řidič mustangu na silnici „honil“ s jiným sportovním vozem. Mustang amatérského závodníka Vojtěcha Ch. (30) v zatáčce vyjel do protisměru, kde se střetl se škodovkou řízenou Milanem Jakubů.

Zástupce ředitele Vojenského zpravodajství zemřel, jeho sedmačtyřicetiletou spolujezdkyni záchranáři převezli vrtulníkem s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič a dvanáctileté dítě z mustangu skončili s lehkými zraněními v nemocnici ve Vrchlabí.

Prezident České republiky Milana Jakubů v roce 2017 povýšil do hodnosti brigádního generála. Ve volném čase hrál fotbal, nastupoval za B tým TJ Sokolu Býchory.

Poslední rozloučení s Milanem Jakubů se podle informací televize Nova zřejmě uskuteční v pátek. Pohřbu s veškerými vojenskými poctami včetně salv nebo přeletu stíhaček se zúčastní špičky Armády České republiky.

Podle některých svědků se řidič havarovaného mustangu Vojtěch Ch. (30) před nehodou na silnici "honil" s jiným sportovním vozem. Vojtěch Ch. to z nemocnice popřel.

„Ano, bohužel jsem to auto řídil. Jsem ještě v nemocnici. Všechno řešíme s policií. Spekulace, že oranžový mustang byl před červeným, jsou nesmysl, protože oranžový byl celou dobu za červeným. Na internetu se objevily různé spekulace a opravdu nemá smysl se jimi zabývat. Jsou to lidi, kteří k tomu nemají co říci,“ sdělil TN.cz.