Michal (†30) zemřel při autonehodě na Teplicku: Zabil ho drtivý náraz do stromu

Tragicky dopadla dopravní nehoda, ke které došlo v sobotu ráno v obci na Teplicku. Třicetiletý řidič osobního auta z dosud neznámých důvodů nezvládl řízení a narazil do stromu. Muž náraz nepřežil.

Třicetiletý řidič osobního auta nepřežil v sobotu ráno náraz do stromu v obci Háj u Duchcova na Teplicku. "Policie příčiny nehody vyšetřuje," uvedla mluvčí krajské policie v Ústí nad Labem Jana Slámová.

Nehoda se stala kolem 06:00 v Kubátově ulici. Obětí se stal teprve třicetiletý Michal z Teplic. Podle svědků by na vině mohla být příliš vysoká rychlost, o čemž svědčí i dveře vozu, které se doslova omotaly kolem stromu. "Jsem vyskočil z postele, já myslel, že mi spadnul barák?" komentoval FTV Prima jeden z místních šílenou ránu, kterou nad ránem zaslechl. "Jel zespoda, musel dostat smyk, protože do toho stromu vletěl bokem. Jestli se nelekl něčeho, nebo já nevím."

Michalova smrt zdrtila zejména jeho nejbližší, ale i velkou řadu přátel, kteří sdílí smutné zprávy na sociálních sítích. "Míšo, byls dobrým kamarádem - nezklamals, nikdy si nezkazil žádnou srandu. Vzpomínáme navždy. Neměl jsi nám ještě odcházet, budeš tu strašně scházet. Odpočívej v andělském klidu, jednou se zas sejdem," napsal jeho kamarád na facebooku.

"Jeden z těch, co mě drželi, když jsem byla na dně...jeden z nejlepších, co jsem znala...! Budu na tebe vzpomínat jen v tom nejlepším jako všichni...! Upřímnou soustrast celé rodině, je mi to moc líto," truchlí Šárka.