Býk

Není všechno zlato, co se třpytí, ale vy to ihned rozpoznáte. Stále se vám daří vidět do světa financí a nepodlehnout panice. Tuto situaci byste měli využít ve svůj prospěch. Nikomu neraďte, vaši službu vám nevrátí zpátky. Pamatujte na to!