Na Jihlavsku se srazila dvě auta: Sedm zraněných!

Sedm lidí se zranilo při odpolední nehodě dvou osobních aut u Markvartic na Jihlavsku. Jednoho zraněného přepravil vrtulník záchranářů do brněnské nemocnice, ostatní odvezli záchranáři do nemocnice v Třebíči. Rozsah zranění policie neuvedla. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.