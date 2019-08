Vlak smetl auto na Olomoucku: Nehoda si vyžádala zranění

Osobní automobil se s vlakem na přejezdu srazil kolem 07:00. „Řidička vozidla jela ve směru od Bystrovan na Velkou Bystřici a najela na železniční přejezd v době, kdy zde projížděla vlaková souprava ve směru od Olomouce na Velkou Bystřici. Došlo ke střetu, po kterém vlak táhl auto asi ještě 150 metrů před sebou, než úplně zastavil,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při nehodě se zranila řidička osobního automobilu a jedna cestující z vlaku. Obě ženy byly převezeny do Fakultní nemocnice v Olomouci. V době srážky bylo ve vlaku 13 lidí včetně strojvedoucího a průvodčí. Podle prvotních informací z místa a výpovědi svědků bylo světelné a zvukové signalizační zařízení v době nehody aktivní, řekla Zajícová. Okolnosti nehody vyšetřují policisté.

České dráhy na svém webu oznámily, že provoz vlaků mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí by měl být zastaven zhruba do 11:00. V tomto úseku jednokolejné trati vedoucí z Olomouce do Opavy byla zavedena náhradní autobusová doprava.