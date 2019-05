U Písku při nehodě zemřel Marek S. (†20): Vím, co to znamená ztratit dítě, vzkázala maminka Simonky zabité na Orlíku

Smrtí mladého člověka skončila otřesná nehoda na Písecku v neděli ráno. Teprve 20letý Marek S. zde na křižovatce narazil do stromu. Náraz byl zničující - z auta zbyla jen troska, vyslaný vrtulník se vracel na základnu prázdný...

Co přesně se v Mirovicích na Písecku v neděli v šest ráno stalo, vyšetřují policisté. Podle stavu vozu tipují mnozí diskutující na internetu vysokou rychlost. Z přední části drobného renaultu totiž moc nezbylo. "V autě cestoval pouze řidič, jehož zranění způsobená nárazem byla neslučitelná se životem. Zasahující hasiči poté, co lékař ZZS u muže konstatoval smrt, tělo ze zničeného auta vyprostili," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Marek S. (†20), který měl vůz řídit, vyjel ze silnice a na křižovatce narazil do vzrostlého stromu. "To je tak nespravedlivý. Tohle se nemělo stát..." napsala Kateřina, jedna z pozůstalých, na sociální sítě. "Marek byl bezproblémový, hodný, milý kluk, který si vážil života, ale proč to teď dopadlo takhle, nikdo bohužel nevíme," dodala.

Reagovala i na zlé jazyky, které na tragicky zesnulého chlapce házely špínu a sáhodlouze diskutovaly nad příčinou nehody. "Nevíte, co se mu honilo v tu chvíli hlavou, a věřte, že ať je to jakkoli, už se to nedozvíme a nám rodičům jen s vašimi domněnkami ubližujete," dodala.

Zbytečná smrt mladého muže rozesmutnila i Šárku J., maminku Simonky (†18), kterou v roce 2016 na Orlíku zabil nepozorný mladík na vodním skútru. "Upřímnou soustrast, vím dobře, co je ztratit milované dítě," vzkázala rodině zabitého Marka.