Řidička (†21) riskovala v protisměru: Kamarádka vysílala poslední sekundy na sociální síti

Riskování za volantem se nevyplatilo 21leté řidičce z australského Queenslandu. Shania McNeillová v noci ze soboty na neděli ve vysoké rychlosti přejela do protisměru a čelně se srazila s jiným autem. Nehodu jako jediná z jejích účastníků nepřežila. Ve voze se Shaniou jely dvě kamarádky, jedna z nich jen pár sekund před nárazem na sociální síť umístila děsivé video, které zachycuje kamarádčiny poslední chvíle.

Australanka Shania McNeillová v podstatě zemřela v přímém přenosu. Jedna z jejích kamarádek natáčela nebezpečnou jízdu, která se stala mladé řidičce osudnou, na mobilní telefon a video jen pár vteřin před fatální kolizí umístila na sociální síť Snapchat. I když se ví o řadě případů, kdy hazardování za volantem s cílem získat co nejvíc „lajků“ stálo někoho život, podle policistů jde o stále sílící trend.

Jednou z posledních obětí je právě 21letá Shania z australského státu Queensland. Poslední záběry zachycují mladou řidičku, jak ve vysoké rychlosti přejíždí do protisměru, zpívá a směje se. V poslední sekundě videa se řidiččin výraz náhle změní a v jejích očích je vidět zděšení.

Shania už asi věděla, co bude následovat. Mladá Australanka riskantní jízdu nezvládla a srazila se s protijedoucím vozidlem. Při nehodě se zranilo pět lidí, vinice nehody zůstala v autě zaklíněná a na místě zemřela.

Natáčení při řízení podle policistů řidiče rozptyluje a je velice nebezpečné. Jde podle nich o stále sílící trend. „Nejde jen o mladé lidi, týká se to všech věkových skupin,“ řekl televizní stanici 9News policejní ředitel Michael Corboy.

Shania byla podle spolubydlící Rachel Macefieldové dobrá řidička a „nikdy by nedopustila, aby se něco takového stalo“. K tragické nehodě se pro média vyjádřil i otec zesnulé Lee McNeill. Na moment, kdy zaklepali policisté, prý nikdy nezapomene.

„Bude mě to pronásledovat do konce života. Často jsem jí říkal, že ji miluju, ale chtěl bych, abych to mohl říct znova,“ svěřil se zdrcený otec pro 9News.

Spolujezdkyně zesnulé skončily v nemocnici. Ze špitálu jen pár dní po smrti kamarádky nasdílely na Snapchat selfie, kterou pořádně namíchly mimo jiné i bývalého přítele Shanii.