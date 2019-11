Se slzami v očích se loučil s někdejším pracovištěm Tomáš Gallik (58), na Lazech pracoval od svých 15 let! „Nastupoval jsem tu jako učeň v roce 1977. Podnikem jsem žil celý život. Manželka mi radila, abych si dal panáka,“ řekl Blesk.cz hornický nestor.

Podobně naladěn se přicházel podívat na posledních pár kousků uhlí na posledním vytěženém vozíku též Jan Steininger (57). „Za 24 let jsme zažili hezké chvíle, ale i smrťáky nejlepších kamarádů,“ konstatoval cestou k těžní jámě.

Na těžbu už nejsou peníze

Následně přišlo na řadu to, na co všichni čekali. „Zdař Bůh!“ zazněl hornický pohřeb, a poté, co dozněla havířská hymna, vyvezli vedoucí úseku Martin Pamánek a hlavní předák Miroslav Pokorný ze šachty poslední »hunt«.

Pokud by chtělo OKD v lokalitě těžit dál, znamenalo by to miliardové investice po dobu tří let, a na to firma po insolvenci prostě nemá.

Od roku 1892 do uzavření dolu vyvezli horníci z Dolu Lazy 145 434 633 tun černého uhlí. Černé uhlí začali na Orlovsku těžit v roce 1871 v Jámě císaře Františka Josefa.