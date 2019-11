Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku skončí vyvezením posledního vozíku ve čtvrtek 28. listopadu. Už není co těžit. Redaktor Blesk.cz sfáral na jednu z posledních směn, aby viděl, co je nutné k zavření obřího dolu.

Do podzemí sjíždí fárací klec stovky metrů. „Jsme 820 metrů pod povrchem, jeli jsme rychlostí 10 metrů za sekundu,“ poznamenal Věslav Galuška (60), vedoucí odboru bezpečnosti na dole. V chodbách dolu panuje lehký průvan z odvětrávání dolu. Všude jsou nachystány vozíky s nejrůznějším materiálem, který je potřeba pro zavírání porubu.

Pod zemí se nachází už jen zhruba 250 lidí, pracují na uzavření porubu. „Veškeré zařízení a stroje, které v něm máme, musíme dostat na povrch. Vše bude využito v blízkém dole ČSA,“ řekl Galuška.

Uhlí je ještě 10 milionů tun

„Plení“ se neboli rozebírají hajcmany (čili ocelové výztuže) důlních chodeb. „Ty se zrenovují a opět bude možné je využít,“ vysvětlil Galuška. Symbolický poslední vozík uhlí vyjede z Dolu Lazy letos 28. listopadu, a to přesto, že pod zemí je v Dole Lazy zhruba ještě 10 milionů tun černého zlata.

Geologické podmínky ale jakoukoli další těžbu znemožňují. Za nejperspektivnější na Karvinsku je považován Důl ČSM. Černé uhlí by se mohlo dle vládních představ na Karvinsku těžit až do roku 2030.

„Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady,“ řekl Čelechovský.

Těžba na Dole Lazy byla zahájena v roce 1892. Důl byl stavěn jako největší a nejmodernější své doby s tehdy obrovskou kapacitou 500 tisíc tun roční těžby. Za celou historii Dolu Lazy dobyli havíři celkem 146 milionů tun uhlí.

Práci najdou jinde

Oficiálně těžba na Dole Lazy skončila na konci října. „Hlavní důvod je ten, že důlní pole je po vytěžení posledních porubů považováno za vydobyté. Po uzavření Dolu Lazy by měli zaměstnanci najít uplatnění v dolech OKD v karvinské části revíru,“ uvedl mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský.

„Odbory se připojily k reorganizačnímu plánu. Součástí byl i útlum Lazů a Darkova, takže pokud se ten postupný plán bude dodržovat s tím, že nebudou nějaké sociální otřesy pro zaměstnance, tak asi se s tím moc toho dělat nedá,“ podotkl předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička.

