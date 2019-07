Doly končily svou činnost na začátku 90. let ze dne na den, v době, kdy v OKD pracovaly desítky tisíc zaměstnanců. „V dolech se normálně těžilo, někde se připravovaly nové poruby k těžbě a najednou se řeklo konec,“ zavzpomínal odborník na hornictví Radovan Kukutsch (38).

Slzy tvrdých chlapů

Těžba v Ostravě přestala být rentabilní. „Přechodem z direktivního plánování do prostředí tržní ekonomiky přestaly být doly konkurenceschopné, stát hornictví přestal dotovat, což uzavírání dolů ještě uspíšilo,“ řekl Kukutsch.

Reakce byly různé. „Kdo neměl hornictví rád, ten zavírání dolů uvítal. Ale na hornících, jindy tvrdých chlapech, bylo vidět, že mají slzy v očích, když vyjel poslední vůz nebo když se strhla těžní věž,“ popsal Kukutsch, provozovatel webu Zdař Bůh.cz.

Smutné oslavy

Na mnoha dolech měli symbolické slavnostní akty, ukončující těžbu. „Horníci vozíky s posledním uhlím vytlačili z klece a byl konec. Občas se švancarou (hornická hůl) poklepala konstrukce těžní věže a hodil smuteční věnec do jámy,“ řekl Kukutsch. Úplně poslední vozík vyjel z dolu Odra v Ostravě-Přívoze 30. června 1994. délka: 02:03 Video Bývalý horník: vzali lidem práci! „Uhlí je v podzemí dost,“ říká Karel Janeček, Blesk

O některé důlní vozíky byl i po zavření dolů velký zájem. „Cílili jsme na ty poslední. Pokud se dalo, aktivně jsme je shromažďovali, dnes jsou součástí naší expozice,“ řekl Lumír Plac (71), ředitel Hornického muzea (dnes Landek Parku), založeného v roce 1993.

Dolů už jen pro vodu

Správu nad ostravským revírem převzal státní podnik Diamo. Měl na starosti ekologickou likvidaci, zasypání jam, zahlazení následků hornické činnosti. Jiné majitele mají doly, které fungují jako muzea.

Na dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích se ovšem stále fárá do podzemí. Jen už ne pro uhlí, ale kvůli čerpání důlních vod. Obstárává to zhruba 20 lidí.

Společnost OKD uhlí aktivně těží ve čtyřech dolech. Ty jsou již pouze na Karvinsku.

Černý poklad pod zemí

„Černého zlata“ je pod Ostravou stále mnoho. „Šance, že by se někdo vrátil do podzemí pro uhlí, je nulová. Technicky by to bylo velmi složité, ekonomicky naprostá sebevražda,“ uzavřel Radovan Kukutsch.

Jakákoli snaha otevřít vstupy do šachet by navíc zaváněla obrovským rizikem. S metanem si totiž není radno zahrávat. Proto byly během posledních 10 let provedeny desítky vrtů a postaveny výduchy v rámci projektu Velký metan, který dostal nebezpečný plyn pod kontrolu.

Doly jako atrakce

Ostravě už doly zůstaly jako muzea, památníky či vzpomínky. Veřejnosti jsou zpřístupněné tři doly, v současnosti technické památky:

* Landek Park

Rozlohou největší hornické muzeum v České republice, které je pod správou Dolních Vítkovic. Jediné místo v Ostravě, kde může návštěvník sfárat těžní klecí do podzemí. V tomto případě bývalého dolu Anselm, který byl vůbec nejstarším dolem ve městě. Je zde i expozice báňského záchranářství, báňské razící a dobývací techniky. Průvodci zde jsou právě bývalí horníci. Více najdete ZDE

* Důl Michal

Vlastní ho Národní památkový ústav. Návštěvníci projdou trasu, kterou horníci absolvovali před samotnou prací v dole. K vidění je řetízková šatna, sprchy, známkovna, cechovna, lampovna nebo výdejna svačin. Více najdete ZDE

* Důl Hlubina

Součást železárenského areálu Dolních Vítkovic. Jeho šachetní prostory zpřístupněny nejsou, některé opravené provozní budovy však ano. Více najdete ZDE