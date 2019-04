Na přelomu dubna a května chtějí důlní záchranáři na povrch vynést ostatky těl devíti mrtvých horníků. Ti zůstali uvězněni v podzemí po ničivém výbuchu metanu v Dole ČSM ve Stonavě loni před Vánoci. Oheň už nehoří, nyní bude probíhat průzkum a následně by mělo dojít k vyproštění.

Cílem průzkumu je i ověření stavu obětí a zmapování, kde přesně se nacházejí. „V první fázi půjde o pět těl, která leží zhruba 250 metrů za uzavřeným úsekem. Ve druhé o čtyři těla postižených, která leží u stěny asi půl kilometru od svých zesnulých kolegů,“ řekl závodní dolu ČSM ve Stonavě Karel Blahut.

Týmy jsou připraveny

Čtyři mrtvá těla horníků se už z dolu podařilo vyprostit. „Pokud se vše zdaří, jak má, posledního horníka vyprostíme do poloviny května,“ doplnil závodní.

Nyní bude probíhat průzkum. Jeho celková délka bude kolem 300 metrů. Pokud bude vše v pořádku, do podzemí se pro horníky spustí důlní záchranáři.

délka: 01:55 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Začínají vyprošťovat těla horníků z dolu ČSM ve Stonavě. Při havárii 20. prosince 2018 jich zahynulo 13. Karel Janeček, Blesk

„Připraveno máme v rámci prvního průzkumu pět šestičlenných čet spolu s pomocnými, neméně důležitými mechaniky, lékaři a dalšími,“ uvedl šéf Hlavní báňské záchranné stanice společnosti OKD Petr Dedek.

Už tam nehoří

Společnost osmi vrty do izolované chodby zjistila, že už uvnitř za bariérou nehoří. „V této chvíli jsme schopni říct, že požár je uhašen a nehrozí jeho obnovení,“ potvrdil Blahut.

Vývoj v místě požáru sledovali odborníci tři měsíce a odebírali odsud vzorky plynů. Do uzavřených prostor k uhašení požáru také pumpovali dusík. „Od doby uzavření do současné doby jsme do oblasti napustili 7,2 milionu metrů krychlových dusíku,“ sdělil Blahut. V šachtě se ze zatím nejasných příčin vzňal a vybouchl metan vloni 20. prosince.

délka: 02:44 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Začínají vyprošťovat těla horníků z dolu ČSM ve Stonavě. Při havárii 20. prosince 2018 jich zahynulo 13. Karel Janeček, Blesk

Druhá nejhorší tragédie

* Důlní tragédie ve Stonavě byla druhou nejhorší na území Česka od roku 1990. Na Karvinsku zemřelo nejvíce horníků v červnu 1894, kdy zahynulo 235 lidí.

* K výbuchu metanu došlo ve čtvrtek 20. prosince po 17. hodině v černouhelném Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku v hloubce okolo 800 metrů.

* Mezi 13 mrtvými bylo 12 Poláků a jeden Čech. Záchranáři zatím vyprostili těla čtyř ze třinácti obětí neštěstí.