Z páteční vraždy servírky v Humpolci na Pelhřimovsku obvinila policie sedmačtyřicetiletého dělníka. V pondělí odmítl vypovídat před okresním soudem, který ho poslal do vazby. Za pokus o vraždu si v minulosti odseděl deset let ve vězení, souzený byl i kvůli majetkové trestné činnosti. Teď mu v případě prokázání viny hrozí až výjimečný trest. Novinářům to v Jihlavě řekl kriminalista Pavel Kubiš.